Top 5 Últimas Noticias Mayo 30 de 2020

Iniciamos este fin de semana con noticias bastante lamentables. Más de 300 llamadas de ayuda por violencia doméstica en la última semana y muchos casos jamás reportados representan la dura realidad que se expande por Estados Unidos y que ya se evidencia también en toda Latinoamérica. El Covid-19 ha incrementado las solicitudes de ayuda y las mujeres siguen siendo la población más afectada y vulnerable.

Las manifestaciones en Minneapolis y muchas otras zonas del país continúan y este viernes el Dalai Lama comentó su opinión sobre la muerte de George Floyd mientras estaba bajo la custodia de la policía de Minneapolis. El líder espiritual atribuyó la muerte al racismo y la discriminación, según el informe que veremos abajo.

El expolicía de Minneapolis que se arrodilló en el cuello de George Floyd está detenido por las autoridades estatales, según John Harrington, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota. El agente Derek Chauvin fue detenido por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota mientras los incendios continuaban ardiendo por las violentas protestas durante la noche mientras los manifestantes exigían justicia para Floyd.

Chauvin fue arrestado y acusado de homicidio involuntario, informó Mike Freeman, fiscal del condado de Hennepin. El expolicía tenía 18 quejas anteriores presentadas en su contra ante los Asuntos Internos del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD, por sus siglas en inglés). Más detalles en CNN Español.

Un niño de 12 años en Texas se suicidó presuntamente por el coronavirus. Según el padre, quien publicó un vídeo que se compartió millones de veces, su hijo no presentaba sintomas de depresion y siempre fue “el alma de la fiesta”.

Estados Unidos es el primer país en llegar a las 100,000 muertes por coronavirus, sin embargo, a pesar de que las cifras que continúan en aumento, varios estados atraviesan el proceso de reapertura tras varios meses de restricciones. Anthony Fauci, uno de los médicos más importantes del equipo de la Casa Blanca asegura que la cifra de fallecidos es mucho mayor.

La falta de empleo a causa de la pandemia en América Latina y el mundo ha provocado un aumento en el número de personas que sufren por la carencia de alimentos para subsistir. Según la PMA, la crisis económica podría durar hasta 3 años más y en zonas como Haití y en el Corredor Seco la crisis empeora.

1. Estudio revela que la violencia doméstica aumentó en EEUU desde la orden de quedarse en casa

El confinamiento por la emergencia sanitaria ha elevado las cifras de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Lamentablemente, muchas mujeres alrededor del mundo han tenido que permanecer al lado de sus abusadores.

Los investigadores de la UCLA revisaron las estadísticas de delitos en Los Ángeles e Indianápolis antes y después de que las ciudades implementaran órdenes de quedarse en casa. Ambas ciudades tuvieron un aumento preocupante en las llamadas de violencia doméstica después de las restricciones. Sin embargo, desde el período de cuarentena, ha habido una caída en robos y violaciones de tráfico.

Las opciones de chat en línea en los sitios web que apoyan a las víctimas también han visto un aumento, lo que indica que las víctimas probablemente se sienten inseguras al intentar pedir ayuda mientras están en el hogar con su abusador. El estudio fue dirigido por investigadores de la UCLA y publicado en ‘Journal of Criminal Justice’.

2. El Dalai Lama culpa de la muerte de George Floyd al racismo

Dalai Lama dio su opinión frente a la muerte de George Floyd en Minnesota y culpó de ello a la discriminación y el racismo. La charla del líder espiritual de 84 años fue parte de una enseñanza de capacitación de dos días sobre Avalokiteshvara, una práctica centrada en la compasión.

“Vemos en los canales de noticias, los medios de comunicación sobre la discriminación por motivos de color o religión en estos días, y luego hay asesinatos debido a eso, y luego hay algunos que incluso se enorgullecen de poder matar a alguien”, fueron las palabras del líder espiritual tibetano.

Durante la transmisión del viernes por la mañana desde su casa en Dharamsala, India, agregó: “Entonces, debido a esta discriminación, el racismo basado en la raza, es que tales cosas ocurren”. Más en CNN Español.

3. Una familia quedó completamente devastada cuando su hijo de 12 años se suicidó. El padre afirma que fue debido al coronavirus.

El padre de un niño de 12 años de Aledo, Texas, que murió por suicidio el mes pasado culpa al coronavirus por cambiar de repente su vida. “Este es un niño que amaba la vida, era la vida de la fiesta”, dijo Brad Hunstable sobre su hijo Hayden.

Hunstable dijo que su hijo parecía feliz y no mostraba signos previos de depresión, pero se vio afectado por estar separado de sus amigos y su rutina. Hayden se quitó la vida en su habitación tres días antes de cumplir 13 años.

“Mi hijo estaría vivo si estuviera en la escuela. No le gustó el aislamiento. No le gustaba estar en casa “, dijo Hunstable en un post de Facebook. El padre también comenzó una nueva página de Facebook y creó un sitio web llamado “Hayden’s Corner” para llamar la atención sobre el tema y recaudar dinero para una campaña de relaciones públicas. Dijo que también está haciendo un documental que aún no se ha publicado. Más en La Opinión.

4. Coronavirus: ¿Por qué reabre Estados Unidos si continúa registrando récords de muertes?

Con la llegada del verano al país norteamericano el confinamiento parece haber sido una cosa del pasado. Fotos de aglomeraciones en parques, playas e incluso fiestas preocupan a las autoridades del país que ya alcanzó las 100,000 muertes por Covid-19.

Desde este 27 de mayo, los 50 estados de EE.UU. han empezado su proceso gradual de apertura económica contra el pronóstico de los expertos y comunidad científica que teme por el riesgo de “nuevos picos”. Según las proyecciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la cifra de muertes llegará a 110,000 a mitad de junio.

Aunque La Casa Blanca publicó una guía con puntos básicos sobre la reapertura, en la que recomienda que se registre una “tendencia descendente” de casos durante 14 días, varios territorios que decidieron no seguir las indicaciones. Por su parte, el presidente Trump, quien ha sido partidario de “liberar” los estados, ha repetido en varias ocasiones que China ha ocultado información pero que la forma de actuar de la Casa Blanca evitó que las cifras sean hasta 12 veces mayor. Ver La Opinión.

5. El coronavirus podría poner a casi 14 millones de personas en riesgo de hambre en América Latina y el Caribe, dice la ONU

La crisis económica por coronavirus ha afectado tanto a grandes empresas como a las personas que salen dia a dia a conseguir alimento para su familia. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 13,7 millones de personas podrían experimentar inseguridad alimentaria severa debido a los efectos de la pandemia.

Según el programa, Colombia, Ecuador y Perú son zonas donde hay mayor vulnerabilidad. Además de los ciudadanos venezolanos, quienes mientras migran con el objetivo de un mejor futuro, se encuentran con una situación cada vez más difícil.

En América Latina hay hasta un 75% de trabajadores informales que no están registrados en redes de protección social y por ende no tienen acceso a ningún tipo de ayuda. Por otro lado, el PMA también dice que los niños que no reciben sus almuerzos proporcionados debido al cierre de las escuelas. Más información en CNN en español.