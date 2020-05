Padre de niño autista asesinado no cree que su esposa lo haya matado

Aldo Ripley, el esposo de Patricia Ripley, acusada del asesinato en primer grado de su hijo Alejandro Ripley, dijo que no cree que su esposa haya matado a su hijo.

Cuando su madre, Patricia reportó su desaparición, se emitió una Alerta Amber para dar con el paradero de Alejandro, un niño no verbal de 9 años con un trastorno del espectro autista, fue reportado como desaparecido. Inicialmente, Patricia le dijo a la policía que su hijo había sido secuestrado por dos hombres negros que la sacaron de la carretera, le pidieron drogas, le arrebataron a su hijo y huyeron de la escena en un sedán azul claro, informó el South Florida Sun-Sentinel.

Alrededor de 12 horas después de que se emitió la Alerta Amber, se encontró un cuerpo en el canal del Miccosukee Golf & Country Club, a unas cuatro millas de donde Ripley había dicho que secuestraron a su hijo, informó Sun-Sentinel. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida canceló la Alerta Amber y confirmó que Alejandro fue encontrado muerto.

La familia de un niño autista de 9 años que fue encontrado muerto compareció ante los medios de comunicación el 23 de mayo de 2020. Patricia Ripley, la madre de Alejandro Ripley, ha sido acusada de asesinato, según la policía.

Patricia Ripley fue arrestada a las 3 a.m. del 23 de mayo y está detenida en la cárcel local, sin derecho a fianza, por un cargo de asesinato en primer grado, según los registros judiciales de Miami-Dade.

Ripley también está acusada de admitir que ella inventó la historia sobre el secuestro de su hijo, según una estación de noticias local en Miami, CBS-4.

Katherine Fernández Rundle, la fiscal estatal de Miami-Dade, reveló que la madre de Alejandro Ripley, fue captada en video empujándolo a un lago el jueves por la noche, donde los testigos escucharon gritos y lograron rescatar a Alejandro. La dominicana Patricia Ripley, de 47 años, fue ingresada en la cárcel de Miami-Dade el sábado por la mañana, alrededor de las 3:00 de la madrugada sin derecho a fianza, acusada de asesinato en primer grado e intento de asesinato. Ripley admitió haber inventado la historia sobre el secuestro luego de que la policía encontró testigos que afirman haberla visto con el niño cerca del lago donde finalmente se encontró el cuerpo del niño.

Aldo Ripley, padre del menor muerto, ha aparecido con Nelson A. Rodriguez-Varela, un abogado que representa a Patricia, para decirle a los medios que cree que su esposa es inocente.

“Amamos a Alejandro y no creemos lo que hayan dicho sobre mi esposa. No es real”, dijo el hombre, antes de comenzar a sollozar antes de que Rodríguez-Valera hablara con los periodistas.

The Florida Amber Alert for Alejandro Ripley has been cancelled. We are very sad to report that the child was found deceased.

If you would like further information, please call the Miami-Dade Police Department at 305-476-5423.

— FDLE (@fdlepio) May 22, 2020