Violento tornado destruye Texas: ¿cuántas víctimas dejó?: Videos

El miércoles, un severo tornado azotó el este de Texas y causó graves daños en todo Onalaska, en el condado de Polk.

La información más reciente de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Polk revela que tres personas murieron y entre 20 a 30 resultaron heridas durante la tormenta.

En otra actualización compartida por ABC, el jefe del condado de Polk, Sydney Murphy indicó que 291 casas fueron afectadas y 46 destruidas. Los esfuerzos de búsqueda y rescate aún están en curso.

Woah, huge wedge #tornado near Seven Oaks, TX via Snapmaps. Same tornado that went Onalaska. #txwx pic.twitter.com/w1cvFiv4MR — Stormwx1 (@stormwx1) April 22, 2020

Según la Oficina de Manejo de Emergencias, la advertencia de tornado entró en vigencia alrededor de las 5:45 p.m. Los informes de daños por la tormenta comenzaron a llegar a las 6:11 p.m.

my dads entire neighborhood in onalaska tx just got completely destroyed by a tornado. 2020 is out for blood pic.twitter.com/948AqfVF5V — kasey (@eattmyshorts_) April 23, 2020

Durante la noche, Murphy emitió un estado local de desastre en el condado de Polk, estableciendo un refugio para residentes que han sido desplazados, ubicado en el Dunbar Gymnasium en Livingston.



Tornado damage: Amanda Price sent us these photos. She said they were taken at 6:33 p.m. and show tornado damage near Onalaska High School. Please be safe if you're in the area. We are hearing that the tornado is still on the ground. #khou pic.twitter.com/NhlWSbxLj9 — KHOU 11 News Houston (@KHOU) April 23, 2020

En una declaración conjunta sobre la tormenta severa, el gobernador Greg Abbott y Murphy dijeron:

“El tornado de anoche causó daños significativos y condujo a la trágica pérdida de vidas dentro de estas comunidades, y nuestros corazones continúan con los tejanos afectados por estas tormentas devastadoras. Los funcionarios del estado de Texas y del condado de Polk han estado trabajando estrechamente para garantizar que los recursos de recuperación estén disponibles y se utilicen dentro de las comunidades devastadas por este tornado. Continuaremos haciendo todo lo posible para brindarles a los residentes del condado de Polk el apoyo que necesitan mientras se recuperan de este clima severo”.

TORNADO DAMAGE in Onalaska. Polk County OEM says at least 10 people injured. #abc13 pic.twitter.com/RHZ6JZPqMB — Jessica Willey (@ImJessicaWilley) April 23, 2020

Fotos y videos de la escena mostraron edificios destruidos y líneas eléctricas caídas.

Se compartieron muchas imágenes y videos en línea después de la tormenta, incluidos árboles caídos, cables eléctricos caídos y edificios dañados.



Update from Onalaska: Polk Co Judge says 3 people dead, 30 injured from yesterday’s Tornado. 291 homes affected and 46 destroyed. @abc13houston pic.twitter.com/X47YkxI3Xs — T.J. Parker (@TJParkerABC13) April 23, 2020

En un video, los residentes se ven caminando por una calle que está cubierta de árboles caídos, con graves daños a los lados de la carretera.

Un usuario escribió: “Todo el vecindario de mi padre en Onalaska TX acaba de ser completamente destruido por un tornado”. En el video, dice: “No reconozco el lugar”, debido a la extensión del daño.

First light reveals the extent of the damage in Paradise Acres in Onalaska, TX, one of 10 subdivisions in the path of this long-track #Tornado. 3 fatalities and 20-30 injuries here in Polk County. We're live on @weatherchannel #severeweather @NWSHouston pic.twitter.com/p6x5tVtj8Q — Mike Seidel (@mikeseidel) April 23, 2020





Las fotos de arriba, enviadas a KHOU por Amanda Price, muestran daños por tornados cerca de la Escuela Secundaria Onalaska.

My House in the Onalaska tx tornado we where all huddled in the back of the house in the hallway house is in 2 parts roof gone kids room is gone trying to get back in to get our stuff rented a storage. this is yaupon cove drive pic.twitter.com/18QusOTPV7 — Joe Smith SDK (@JoeSmithSDK) April 23, 2020

Este residente de Yaupon Cove dijo: “Mi casa en el tornado Onalaska tx [estábamos] todos acurrucados en la parte trasera de la casa en el pasillo. La casa quedó rota en 2 partes, el techo se ha ido, la habitación de los niños se destruyó y estamos tratando de volver a entrar por nuestras cosas para alquilar un depósito. Este es Yaupon Cove Drive”.

Un video de un reportero mostró un árbol derribado sobre una casa y algunas líneas eléctricas caídas. Un periodista de The Weather Channel mostró daños significativos a los edificios en Paradise Acres, Onalaska.



La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Polk ha estado proporcionando actualizaciones frecuentes en su página de Facebook para los residentes de Onalaska. Proporcionó un mapa de las áreas que fueron las más afectadas en Onalaska: las subdivisiones de Yaupon Cove, Texas Acres, Canyon Park, Tree Farm Tracks, Kickapoo Estate, Triple Creek, Rocky Creek, Pine Harbour, Paradise Acres 1, 2 y 3 y Creekside.

También las autoridades y organizaciones están compartiendo información sobre donaciones y voluntarios, servicios de asesoramiento sobre duelo y dónde los residentes afectados pueden obtener alimentos y agua.