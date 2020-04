¿Trump quiere retrasar las elecciones para el 2021: puede?: Biden lo denunció

La pandemia del coronavirus ha hecho que muchas cosas cambien en la vida cotidiana de los Estados Unidos, entre ellas, asuntos políticos y temas electorales.

Y aunque Trump ha manifestado su confianza de que será reelecto para gobernar durante otros cuatro años, debido al palazamiento de comicios y elecciones estatales por el COVID-18, hay quienes temen que el mandatario pudiera hacer una maniobra para evitar que las elecciones presidenciales se realicen el 3 de noviembre próximo.

Y dándole más fuerza a esa idea, el candidato demócrata, Joe Biden hizo la denuncia de manera pública.

El exvicepresidente Biden dijo que Trump intentará retrasar las elecciones de noviembre para quedarse más tiempo en el poder.

“Marquen mis palabras, creo que (Trump) va a tratar de retrasar las elecciones de alguna manera, llegar a una explicación de por qué no se puede celebrar”, dijo el ex vice presidente en un evento de recaudación de fondos en internet.

“¿De qué se trata eso en nombre de Dios? Aparte de tratar de hacer correr la voz de que hará todo lo posible para dificultar el voto de las personas. Esa es la única forma en que él cree que puede ganar”, agregó el demócrata.



