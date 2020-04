Top 5 Últimas Noticias Abril 14 de 2020

Como si fuera poca cosa, además de la pandemia del Coronavirus y de sus estragos en los Estados Unidos con cifras alarmantes de al menos 587.155 casos y más de 23,644 muertes, (y con el Estado de Nueva York con más casos (195,655) que cualquier país del mundo), ayer devastadores tornados azotaron varios estados del Sur de la nación.

En un informe de CNN Español los tornados en Mississippi y Louisiana causaron daños “catastróficos” y al menos 14 muertes después de tocar tierra el domingo; hay más de 150 millones de personas bajo aviso o alerta de fuertes vientos, dijeron funcionarios de emergencia.

Mississippi fue uno de los estados más afectados por las tormentas del domingo. Se confirmó que siete personas murieron como resultado del mal tiempo en el estado, y al menos 10 condados reportaron daños, dijo una portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi. Texas, Georgia, Louisiana entre otros. Así lució el mapa metereológico en este “sucedido” domingo de Pascua.

El presidente Donald Trump tuvo un agresivo contraataque a los medios que le critican, durante su rueda de prensa de la Casa Blanca ayer lunes donde se trataron temas sobre la reactivación económica del país y sus Estados. También se mostró irritado contra los ataques por su tardía reacción a tomar medidas para prevenir la pandemia.

El doctor Fauci también se encontró en una tensionante situación, luego de que asegurara en una entrevista que el gobierno estadounidense respondió muy tarde ante la emergencia por el coronavirus. Trump retuiteó un mensaje en el que se pide el despido del epidemiólogo de la Casa Blanca. ¿Estará en riesgo el cargo del máximo experto en infecciones? Fauci ya tuvo que desmentir sus declaraciones para apaciguar la tensión. Más detalles abajo.

Mientras Trump hablaba molesto por las críticas de su proceder y alardes de su poderío absoluto como presidente, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, encabezó una coalición de estados que trabajará en conjunto para salir de la cuarentena. El mandatario demócrata impulsó la iniciativa junto a otros cinco gobernadores. Aclaró, no obstante, que la reapertura debe coordinarse de manera inteligente. De lo contrario, advirtió, “los resultados pueden ser terribles”. Tres estados en la costa oeste realizaron un anuncio similar. Más detalles en Infobae.

Los otros estados en cuestión son Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island y Delaware.

Donald Trump aseguró en todo caso que la decisión de reabrir la economía pasa por él, y no por los gobernadores. Todo se irá resolviendo a merced del Coronavirus.

Cambiando del panorama político al científico, investigadores finlandeses demostraron por medio de una simulación 3D que el coronavirus tiene la capacidad de permanecer en micro partículas del aire más tiempo de lo que se pensaba. No obstante, la OMS indicó que las pruebas no son totalmente convincentes.

Y hasta cuándo seguirá la cuarentena en EU?. Stephen Hahn, director de la Administración de Drogas y Alimentos anunció que Estados Unidos se encuentra muy cerca del pico de contagios según ciertos modelos. Recalcó que lo que más importa es el bienestar de los ciudadanos y que por la rapidez del virus las decisiones se deben tomar “día por día”.

California va paso a paso por buen camino. Una proyeccion realizada por el Instituto de Medidas y Evaluación Sanitaria (IHME) de la Universidad de Washington indica que este miércoles sería el pico más alto de muertes en California. Sin embargo, otra medición indica que el pico será a mediados o finales de mayo. Más detalles abajo.

Y para finalizar por hoy, el esfuerzo global por hallar una vacuna ha sido documentado por la Coalición para la Preparación e Innovación frente a Epidemias. Los datos demuestran que hay al menos 115 vacunas candidatas, y de ellas 78 ya se han confirmado como activas. Se espera que para inicios del 2021 ya haya alguna disponible.

Los números de contagiados y muertos por coronavirus ascienden día a día en Estados Unidos. El país con alcanzo las 22,000 muertes este fin de semana y más de 500,000 contagios es ahora el más afectado por la pandemia.

En medio de la crisis existen los cuestionamientos que ponen en duda si el gobierno estadounidense hubiese podido hacer algo para evitar estas preocupantes cifras. Este domingo, el doctor Anthony Fauci comentó que la Casa Blanca se tardó en tomar medidas contra el virus, pues semanas antes ya habían recibido información al respecto.

“Hubo mucho rechazo sobre cerrar las cosas en aquel entonces”, indicó Fauci, quien además aseguró que su equipo profesional en salud emitió las recomendaciones a las autoridades, y de haberse puesto en práctica se habrían salvado vidas.

Como era de esperarse, Trump rechazó las declaraciones de Fauci clasificándolas como “fake news”, además, aseguró que Estados Unidos ha hecho muy bien las cosas. Y Fauci ya suavizó y retractó sus palabras en la rueda de prensa de la Vasa Blanca. Más en BBC Mundo.

Segun científicos finlandeses “existe la posibilidad” de que el Covid-19 se propague a través de partículas de fluido de menos de 5 micras de diámetro, conocidas como aerosoles, lo que permitiría que el virus permaneciera en el aire mucho más tiempo del pensado.

Una simulación 3D realizada por Ville Vuorinen, profesor de la Universidad de Aalto en Finlandia muestra cómo el nuevo coronavirus se transporta a través de partículas de aerosol extremadamente pequeñas en el aire que se producen cuando una persona tose, estornuda o habla. Sin embargo, para la OMS la evidencia no es lo suficientemente convincente.

“Alguien infectado por coronavirus puede toser y alejarse, pero luego dejar partículas de aerosol extremadamente pequeñas que transportan el virus… Estas partículas podrían terminar en el tracto respiratorio de otras personas cercanas”. Advirtió el científico, recalcando la importancia de evitar los espacios cerrados que sean concurridos, mientras pase la pandemia. Más en Infobae.

El jefe de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), Stephen Hahn, dijo que Estados Unidos está cerca del pico de contagios por coronavirus. “Los modelos muestran que estamos muy cerca del pico. Así que creo que la información es precisa”, dijo el director en una entrevista para ABC News.

Resaltó que se espera que para el 1 de mayo ya se relajen las restricciones de aislamiento en el país, aunque aseguró que las decisiones dependen de los datos que se tengan en ese entonces. “Creo que la seguridad pública y el bienestar del pueblo estadounidense tienen que ser lo primero”.

