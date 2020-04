[FOTO] La policía identifica a sospechoso de asesinato de pareja de esposos en Utah

Tony y Katherine Butterfield fueron asesinados a tiros el sábado por la mañana durante una invasión en su casa en West Jordan, Utah. La policía ha dicho que continúan su investigación y buscan al asesino, que creen que fue herido antes de subirse a un auto de escape.



El lunes en la tarde, el departamento de policía de West Jordan publicó la foto del presunto asesino. El sujeto se llama Albert Enoch Johnson y tiene 31 años. Los oficiales están en la búsqueda del sospechoso e instan a la comunidad comunicarse al 801-840-4000 con cualquier información que pueda ayudar la investigación.

In preparation for our news release we are releasing a photo and name of the suspect on the Butterfield homicide case. pic.twitter.com/uAZAfJDdmm

La familia de la pareja publicó un comunicado el sábado por la noche a través de la página de Facebook de la Policía de West Jordan.



Se lee en parte: “Las familias de Tony y Katherine C. Butterfield están devastadas por el repentino fallecimiento de sus seres queridos. Tony y Katherine eran cristianos amables, felices, y padres, hijos, hermanos y amigos amorosos. Lamentamos su partida, pero estamos agradecidos porque sabemos que algún día volveremos a estar con ellos. No tenemos ninguna mala voluntad hacia el perpetrador(es) y oramos por ellos y sus familias”.

Tony y Katherine, de 31 y 30 años, eran padres de tres hijos, todos menores de cuatro años, que estaban en la casa durante el ataque pero están ilesos. El más joven nació hace sólo seis meses.

Progress is being made. We aren’t in position to comment specifically in the case as this time. We want to maintain the integrity of the investigation. We hope to have some positive news soon.

