Arrestan a joven por asesinato de empleada de USPS: ¿quién es Tony Cushingberry?

Tony Cushingberry, un joven de solo 21 años, fue arrestado en relación con el asesinato de la empleada de correo del Servicio Postal (USPS) de los Estados Unidos, Angela Summers. Ella recibió un disparo mientras entregaba el correo a lo largo de su ruta regular el 27 de abril en Indianápolis. Más tarde murió en el hospital.

Cushingberry fue arrestado el 28 de abril. Según el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, los cargos federales están pendientes en la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana.

Los investigadores aún no han confirmado la conexión de Cushingberry con la casa en Denny Street donde ocurrió el tiroteo. Los registros en línea muestran que Cushingberry fue puesto en la Cárcel del Condado de Marion en Indianápolis.

La Policía Metropolitana de Indianápolis confirmó a Heavy que Summers recibió un disparo fuera de la casa, ubicada en 422 North Denny Street alrededor de las 4 p.m. el 27 de abril. Un vecino le dijo a WTHR-TV que vio a un hombre acercarse a Summers y discutir con ella sobre por qué aún no había recibido su cheque de estímulo federal. Summers le dijo que su servicio de correo se reanudaría una vez que aceptara amarrar a su perro. El testigo dijo que la discusión se intensificó, lo que llevó a Summers a usar gas pimienta contra el hombre. El testigo dijo que el hombre le disparó a Summers antes de huir.

La Asociación Nacional de Carteros ha confirmado que Summers había tenido problemas con un cliente por su perro. El presidente de la sucursal de NACL Indianapolis, Paul Toms, dijo a WISH-TV que el servicio postal envió tres cartas de advertencia pidiéndole al dueño de la casa que restringiera al perro, que había estado atacando rutinariamente a Summers mientras intentaba entregar el correo.

Cuando el propietario no cumplió, el USPS dejó de entregar a la dirección y le indicó al cliente que recogiera el correo directamente de la oficina de correos. Toms dijo que el servicio se suspendió el 12 o 13 de abril.

Summers también publicó en Facebook sobre sus interacciones con los residentes en una de las casas en su ruta. Dos días antes de su muerte, Summers escribió en las redes sociales que una mujer en la casa amenazó con violencia física contra ella y le gritó a Summers que le entregara el correo. Summers agregó que se sentía insegura.

El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos lidera la investigación del asesinato de Summers, junto con el Departamento de Policía de Indianápolis y el FBI. Se ofreció una recompensa de $50,000 por información que conduzca a un arresto y una condena.

La persona que llamó al 911 después de que le dispararon a Summers fue una adolescente que vivía en la casa de Denny Street. Alondra Salazar le dijo a Indy Star que había estado durmiendo una siesta en el sofá cuando escuchó un fuerte estruendo.

Salazar dijo que primero miró por la mirilla antes de abrir la puerta principal. Ella dijo que Summers estaba sangrando en el garaje delantero. A su lado, había spray de pimienta, una botella de desinfectante para manos y artículos de correo. Salazar dijo que llamó al 911 y sostuvo la mano de Summers mientras esperaban que llegara la ambulancia. Salazar dijo que la mujer le habló sobre su hija, pero que estaba luchando por respirar.

La conexión de Tony Cushingberry con la dirección de Denny Street no está clara. Los registros de propiedades del condado de Marion muestran que un hombre, cuyo apellido también es Salazar, es uno de los dos propietarios de la casa de dos dormitorios.