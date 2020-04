Se registra tiroteo en gasolinera y lo transmiten en vivo en Facebook

Este domingo 19 de abril, se registró un escalofriante hecho luego de que un hombre que estaba hablando con sus seguidores en Facebook, sin quere terminó transmitiendo en vivo un tiroteo a través de las páginas de Facebook Live desde Bessemer, Alabama. En el momento del tiroteo, había más de 6,000 espectadores activos.

El responsable del hecho, identificado como OG Chris,iba en su auto, cuando de pronto se detuvo en una estación de gasolina Shell y luego entró en contacto con otra persona, mientras transmitía.

Según Carol Robinson, reportera de seguridad pública de Alabama Media Group, los disparos que se escucharon en este video posiblemente fueron de otra persona. La periodista dijo: “Golpearon el automóvil y el automóvil del hombre que se detuvo para ayudar”.

Advertencia: el siguiente video contiene una escena gráfica, se recomienda la discreción del espectador. Aqui esta el video.

