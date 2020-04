Temblor sacude a Los Ángeles y causa nerviosismo: ¿hay víctimas?

Los residentes de la ciudad de Los Ángeles fueron levantados este miércoles por un fuerte remezón que generó mucho nerviosismo en horas de la madrugada.

Las autoridades reportaron que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.7 en la escala de Richter y según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el epicentro ocurrió en la localidad de Windsor Hill, en el área de Sur Los Ángeles, a unas seis millas al noreste del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

El sismo sorprendió a algunos angelinos todavía despiertos y a otros que se preparaban para ir a dormir, pues ocurrió a las 12:03 apenas pasada la media noche.

Las autoridades sísmicas manifestaron que el temblor tuvo una profundidad de casi 12 kilómetros por lo que se sintió con fuerza en casas y principalmente en edificios altos.

El Servicio Geológico reportó además que luego del sismo hubo dos réplicas de 1.4 y 1.7, en un lapso de 10 minutos, lo que causó mayor nerviosismo entre los habitantes de Los Ángeles, una zona conocida por ser bastante sísmica, donde en los últimos 10 díás se han registrado por lo menos tres temblores de menor consideración.



El periódico Los Angeles Times aseguró que el sismo se dio sobre las fallas de Newport-Inglewood, considerada una zona peligrosa para los terremotos, ya que sobre ella viven muchos residentes. Esa misma falla geológica fue la que causó el terremoto de 1933, considerado el más mortal en la historia de esa ciudad, cuando un sismo de 6.4 acabó con la vida de 120 personas y generó mucha destrucción en la ciudad.



El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, aseguró que equipos de bomberos y socorristas salieron en masa a verificar el estado de la ciudad y los efectos del sismo, perdo advirtió que por fortuna no hubo víctimas.

A 3.8 earthquake shook the L.A. area tonight shortly after midnight. Our @LAFD has activated to conduct its routine survey of the city to assess for any damages. City teams will continue to monitor.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) April 22, 2020