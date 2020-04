Mujer roba camioneta con embarazada adentro: ¿la secuestró?

El Departamento de Policía de Atlanta arrestó a una mujer de 38 años como sospechosa en un extraño caso de robo de un auto, que tuvo lugar el martes.

Según la policía, Seniqua Lunsford, de 38 años, robó una camioneta de noticias de CBS 46, que estaba estacionada, con una periodista embarazada sentada dentro de ella.

Iyani Hughes, periodista de CBS, estaba editando un video en la parte trasera de la camioneta cuando Lunsford subió y arrancó con ella abordo.

Los detalles del caso fueron compartidos por un portavoz de la policía de Atlanta, el oficial Steve Avery. El uniformado dijo que el sospechoso fue arrestado y que el caso aún está bajo investigación. La periodista resultó ilesa.

La cadena de eventos comenzó cuando Lunsford estrelló un vehículo contra una puerta en un edificio de condominios.

En un video compartido en Twitter, Avery mostró una actualización con periodistas en la escena. Dijo que alrededor de las 5:30 a.m. del martes por la mañana, la policía fue llamada a The Atlantic Condos en la calle 17 porque una mujer, más tarde identificada como Lunsford, había estrellado su Toyota Highlander contra la puerta.

Avery agregó: “Mientras los oficiales de policía salían para revisar el vehículo destrozado, la conductora de ese vehículo salió del vehículo, sin que los oficiales lo supieran, se acercó a la camioneta que pertenecía a la estación de noticias, subió y condujo lejos”.

