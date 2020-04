Arrestan a hombre que amenazó con matar en supermercado a quienes no usen tapabocas

Robert Kovner es el hombre de Florida acusado de amenazar con hacer un tiroteo masivo en un supermercado después de expresar su preocupación por la pandemia del coronavirus. Los investigadores dijeron que Kovner estaba molesto por ver gente comprando sin mascarillas ni guantes.

Kovner expresó su molestia en las redes sociales el 14 de abril. Publicó en el grupo de Facebook de https://www.facebook.com/groups/Sebring.Florida/, que si le diagnosticaran COVID-19, iría a la tienda Publix y “vaciaría cada bala que tengo”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Highlands y el Departamento de Policía de Sebring fueron alertados de la publicación de Facebook por otros miembros del grupo preocupados. Kovner fue arrestado poco tiempo después en su casa e ingresó a la Cárcel del Condado de Highlands con una fianza de $30,000.

El oficial de información pública del departamento del Sheriff del condado de Highlands confirmó a Heavy que Kovner pagó la fianza el 15 de abril y fue puesto en libertad.

La oficina del Sheriff del condado de Highlands dice que recibió “múltiples llamadas y 5 sugerencias enviadas” sobre un mensaje que Kovner había compartido en el grupo público de Facebook de Sebring, Florida. Según el informe de arresto obtenido por Heavy, Kovner escribió en la página aproximadamente a las 4:23 p.m. el 14 de abril. Los diputados bloquearon una captura de pantalla de la publicación de Facebook de la declaración jurada, pero incluyeron el texto del mensaje en el informe:

“ENCUENTRO que es criminal que entres al supermercado o a la farmacia sin una máscara, como si fueras demasiado estúpido para comprender el peligro que estás difundiendo o eres tan egoísta que no te importa un c…. que ponga en peligro a los demás. ¿Se necesitará dispararle a algunos de ustedes egoístas en el estacionamiento para transmitir el mensaje? ¡Si me diagnostican, iré directamente a Publix y vaciaré cada bala que tengo”, fue el mensaje del hombre en la red social.

La publicación ha sido eliminada del grupo de Facebook. Horas después del arresto de Kovner, un miembro del grupo compartió en la página: “¡Tuvimos un incidente hoy! Alguien en nuestro grupo amenazó con un tiroteo masivo. Amenazas como esa deben informarse al 911 de inmediato, no solo al administrador. Gracias a nuestro moderador Charles por manejar la situación”.

Al menos tres comentaristas escribieron que habían alertado al Sheriff del condado de Highlands minutos después de ver el mensaje original de Kovner.

Kovner se disculpó rápidamente por el mensaje amenazante. El informe de arresto señala que la publicación original fue eliminada y “otra publicación se hizo desde la misma cuenta disculpándose”.

VideoVideo related to arrestan a hombre que amenazó con matar en supermercado a quienes no usen tapabocas 2020-04-17T00:12:27-04:00

Coronavirus – Uso obligatorio de tapabocas en CABA: DÍA 1 | GCBA: “Todos podemos cuidar al otro”

Primer día de uso obligatorio del tapabocas en la Ciudad de Buenos Aires. Coronavirus en la Argentina: ya es obligatorio el uso del tapabocas y hacen controles en la Ciudad. Diego Santilli (Vicejefe de Gobierno porteño y a cargo del Ministerio de Seguridad) : “Es obligatorio. Es para cuidar al otro y prevenirnos. El virus ya circula …

http://www.youtube.com

En el segundo mensaje, Kovner repitió su llamado para que los miembros de la comunidad usen máscaras faciales y otro equipo de protección personal mientras continúa la pandemia.

Según Highland News-Sun, Kovner también compartió que el coronavirus lo había impactado directamente. Dijo que siete de sus amigos y familiares habían muerto por el virus y que su suegra estaba “luchando por su vida en ese momento por este horrible virus”.

Kovner fue arrestado menos de dos horas después de que el mensaje amenazante fuera publicado en Facebook, según el reporte del arresto. Los agentes localizaron a Kovner en su casa en Sebring, Florida, y fue detenido sin incidentes.

El sujeto hizo una declaración a los agentes después de que le leyeron sus derechos, pero el departamento bloqueó esa parte del informe de arresto.

El Departamento del Sheriff del Condado de Highland no perdió tiempo en anunciar que Kovner había sido arrestado. El informe señala que fue detenido a las 6:15 p.m. Solo 20 minutos después, el departamento publicó en su propia página de Facebook que Kovner había sido detenido.

VideoVideo related to arrestan a hombre que amenazó con matar en supermercado a quienes no usen tapabocas 2020-04-17T00:12:27-04:00

A propósito de coronavirus, ¿cuál es el tapabocas recomendado y cómo usarlo correctamente?

Expertos dicen que no necesitan usarlo quienes no presenten síntomas respiratorios. Son solo para los que estén enfermos y las personas que los cuiden. #NoticiasCaracol #NoticiasCaracolAhora Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO y encuentre noticias en vivo, noticias de hoy, noticias del día y toda la …

http://www.youtube.com

Los oficiales utilizaron el arresto de Kovner como ejemplo y advirtieron a otros el problema legal que implica la emisión de amenazas por escrito. El departamento escribió en parte: “Nos damos cuenta de que estos son tiempos estresantes, pero no hay excusa para hacer amenazas como esta. No es una broma. No es solo un mal día. Es un crimen SIEMPRE lo tomaremos en serio y usted irá a la cárcel”.

Robert Kovner enfrenta dos cargos por delitos graves. Según el informe de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Highland, Kovner está acusado de:

Amenaza escrita de matar, hacer daño corporal o realizar un tiroteo masivo o un acto de terrorismo y uso de un dispositivo de comunicación bidireccional para facilitar el delito.

Los cargos por delitos graves de segundo grado en Florida son punibles con hasta 15 años de prisión si son declarados culpables.