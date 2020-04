¿Por qué reclusos están enterrando a muertos que ha dejado el coronavirus?

La agencia Reuters confirmó este viernes lo que ya se venía rumorando desde hacía varios días. Muchos de los casi 8,000 muertos que ha dejado la pandemia del coronavirus, en Nueva York, están siendo enterrados en la famosa Hart Islan, un cementerio ubicado en una pequeña isla cerca de El Bronx, y los sepultureros están siendo reclusos de la infame cárcel de Rikers Island, considerada una de las más violentas del mundo.

Así fue captado por un dron que sobrevoló el famoso cementerio de fosas comúnes, y que tomó varias imágenes, compartidas por diferentes medios, donde se apreciaba a una veintena de reclusos trabajando en los entierros.

Y aunque el alcalde Bill de Blasio había optado por no hablar del tema, tras salir las fotografías a la luz, no tuvo más opción que referirse a los rumores y admitió que hay muertos de coronavirus que están siendo llevados a la llamada isla de la muerte.

las criticó admitió por primera vez el viernes que las víctimas de coronavirus se encuentran entre los muertos «Las personas llevadas allí son aquellas que nadie ha reclamado, después de un período de tiempo, las ha reclamado, y no solo las víctimas de COVID, sino las víctimas de todas las enfermedades, por todas las razones de fatalidad”, dijo el alcalde este viernes, tras confirmar que las muertes en la Gran Manzana ya llegan a 5,000. «Lo que hemos visto es un aumento en el número de personas que fallecen en general».

Y aunque algunos creen que posiblemente debido al aumento de muertes diarias (777 el jueves), estarían llevando hasta esa isla a los cuerpos de víctimas de coronavirus de manera indiscriminada, De Blasio lo negó y reafirmó que solamente quienes no son reclamados van a parar allí.

«Hay personas que fallecen y no hay un familiar, un ser querido, un amigo, nadie, y entonces nuestra Oficina de [la ] el médico forense no puede encontrar quién tiene una conexión con esa persona y se hará responsable de su entierro», agregó.

Y sobre el hecho de que sean reclusos quienes asumen el rol de sepultureros, la Ciudad explicó que eso hace parte de un tradición de muchos años.



«Este no es un procedimiento nuevo», dijo el mandatario, advirtiendo que si en el futuro aparece un familiar de alguno de los enterrados, se le devolverá el cadáver.

«Esta ha sido la verdad por generaciones, por lo que cualquiera que fallezca ahora por cualquier causa es lo que está sucediendo, pero obviamente más personas fallecen en gran medida debido a COVID».



.@NYCMayor is live at the newest temporary hospital at Billie Jean King Tennis Center for an update on COVID-19. https://t.co/fWQIjtME0M pic.twitter.com/MByQsuxxeV — City of New York (@nycgov) April 10, 2020

La llamada “isla de los muertos” tiene los restos de al menos un millón de fallecidos en Nueva York, muchos de ellos NN y otros desde hace 150 años y los reclusos de Rikers, quienes reciben $1 por la hora de trabajo, han estado haciendo ese rol hace muchos años.

For decades, our city has buried people on Hart Island when there is no one else to make burial arrangements. It’s a tragic reality. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 10, 2020

De Blasio criticó la salida de las fotos a la luz pública y dijo: «Las fotos de nuestros compañeros neoyorquinos enterrados en Hart Island son devastadores para todos nosotros. Quiero asegurarme de que todos sepan lo que están viendo y lo que realmente está sucediendo en Hart Island. Recuerden que estos son seres humanos. Estos son vecinos que hemos perdido. No habrá entierros masivos en Hart Island. Todo será individual y cada cuerpo será tratado con dignidad. No anticipamos entierros temporales en Hart Island, excepto los no reclamados».