¿Puede mi gato contraer el virus? Expertos dicen que sí

¿Pueden los gatos contraer el coronavirus? Aunque han habido algunas señales de que los gatos pueden ser capaces de cargar el virus en algunos casos raros (incluyendo el caso de un tigre en el zoológico del Bronx), no han habido indicios de que los gatos puedan transmitir el virus a sus dueños.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Un tigre de 4 años dio positivo por coronavirus en el zoológico del Bronx el 5 de abril, reportó Ahora Mismo aquí. Su hermana Azul, dos tigres de Amur y tres leones africanos también muestran síntomas, incluyendo tos. Todos los gatos parecen estar bien a pesar de tener síntomas leves del virus. Natasha Daly de National Geographic dijo en Twitter que un total de siete leones y tigres estaban mostrando síntomas.

BREAKING: A tiger at the Bronx Zoo has tested positive for Covid-19. 6 other tigers and lions at the zoo are also showing symptoms. Believed to have been infected by an asymptomatic zoo worker. All doing well. To my knowledge, this is the first animal to test positive in the U.S.

El virus en el tigre era genéticamente indistinto al de las cepas humanas de COVID-19, informó Scientific American

La noticia reinició las preguntas sobre si los gatos domésticos también pueden contraer el coronavirus. Por el momento, parece ser posible, pero en raras circunstancias. Aun así los expertos no creen que la gente pueda contraer el virus de los gatos.

Un gato doméstico en Bélgica dio positivo con el coronavirus a finales de marzo, informó Fox 5 Atlanta. El gato mostró síntomas como dificultad para respirar, vómitos y diarrea después de que su dueño haya dado positivo la semana anterior. Las muestras de heces del gato tenían altos niveles de material genético SARS-CoV-2, informó Science News. Sin embargo, las cosas se complican un poco a partir de ese punto. El dueño envió las muestras al laboratorio y el gato no ha sido visto por un veterinario. Luego de nueve días el gato se recuperó por completo, pero todavía necesita los resultados de un análisis de sangre para los anticuerpos.

Tampoco está muy claro si los síntomas del gato eran realmente de SARS-CoV-2, ya que los gatos pueden mostrar síntomas respiratorios por muchas razones. Sin embargo, es posible que estén relacionados.

Science News informó que el SARS-CoV-2 utiliza ACE2 para entrar en las células, y los gatos y los seres humanos tienen proteínas ACE2 muy similares. Esta es la razón por la que los gatos pueden ser más susceptibles a contraer el virus que los perros. Pero sigue siendo raro.

En abril, investigadores la China dijeron que los gatos podrían ser capaces de contagiarse con el COVID-19 y transmitírselo a otros gatos, informó Nature. Sin embargo, ese estudio le administro dosis muy altas de SARS-CoV-2 a los gatos que no son análogas a las dosis de la vida real. Ninguno de los gatos infectados mostró síntomas.

Mientras tanto, los laboratorios Idexx le hicieron la prueba a 4,000 perros, gatos y caballos en Estados Unidos desde el 14 de febrero al 12 de marzo, y ninguno dio positivo, informó Science News. Las pruebas continúan. Y Newsweek señaló que con tantas personas infectadas en todo el mundo, probablemente tuviéramos más casos de gatos enfermos si la transmisión del virus a mascotas fuera común.

La veterinaria Dra. Sarah Caddy dijo a CNN que «no hay evidencia de que ningún gato, ya sea grande o pequeño, pueda transmitir el virus a los humanos».

Ken Smith, profesor de patología animal, dijo a CNN: «No hay evidencia de que los gatos infectados naturalmente puedan transmitir el virus en cantidades suficiente para infectar a otros gatos o personas».

Por lo que parece el mayor riesgo es que los humanos infectados transmitan el virus a sus gatos, no que los gatos contagien a los seres humanos.

Scott Miller, un veterinario en el Reino Unido, también confirmó esto.

Alisha, please rewatch the item…it is likely they CANNOT pass it on, only as a surface for the virus between infected owners which is highly unlikely. Please be careful with your tweets as you will alarm many already anxious pet owners despite your good intentions x

Miller respondió en Twitter a un lector: «Es probable que ellos (los gatos) NO puedan transmitirlo, sólo como una superficie para el virus entre los propietarios infectados, que es altamente improbable. Por favor, se más cautelosa con tus tuits, ya que a pesar de tus buenas intenciones, puedes alarmar a muchos dueños de mascotas que ya están ansiosos”.

Miller luego habló con más detalles, explicando que no hay razón para creer que los gatos pueden transmitir el virus a la gente.

'We don't believe at all that dogs or cats can transmit [COVID-19] to us'

Our vet @drscottym explains the facts behind those coronavirus animal headlines. pic.twitter.com/ifba3Ba7yT

— This Morning (@thismorning) April 7, 2020