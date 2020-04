Top 5 Últimas Noticias Abril 21 de 2020

El día lunes terminó en Estados Unidos con las siguientes cifras de casos reportados por Coronavirus: 792,074 y un alarmante número de muertes: 42,483

Al igual que ayer este promedio o data no sirvió de alerta o llamado a la sensatez para los miembros del gobierno y un gran número de ciudadanos que están abogando por reabrir el país y activar la economía.

Siguen las tensionantes discusiones entre Trump y varios gobernadores frente a las decisiones del presidente estadounidense con el fin de reabrir el país y volver a la “normalidad”. Trump respalda las numerosas protestas contra el confinamiento que se han despertado en Estados como Pensilvania o Texas, mientras culpa a los gobernadores de no aprovechar los recursos para realizar efectivamente las pruebas para identificar el COVID-19. Los gobernadores reclaman por el contrario la carencia de pruebas y reiteran que este vacío dificulta la obtención real de datos numéricos sobre el virus para tomar las mejores decisiones para sus conciudadanos.

Una de las noticias más relevantes del día es que se está gestionado de nuevo otro paquete de ayuda importante en el Congreso que se espera sea aprobada a principios de la semana. La ayuda económica contempla más recursos para el plan de protección a los pequeños negocios (PPP) que se agotaron, pero también asistencia para empresas y hospitales está sobre la mesa, tal y como lo anunció Trump este fin de semana. El acuerdo tendría una inversión de más de $300 mil millones de dólares.

En el tema de migración, las deportaciones en la frontera de México con Estados Unidos continúan pero como las pruebas de coronavirus a los deportados escasean, los centros de detención pueden estarse convirtiendo en un foco del virus, pues tan solo un pequeño porcentaje de los inmigrantes han sido examinados. Muchos han sido repatriados contagiados, portando entonces él virus a varias naciones de Centroamérica que ya no quieren recibirlos. Más información abajo.

En el aspecto económico otra noticia impactante es el bajísimo precio del barril en Estados Unidos que se desplomó nuevamente este lunes llegando por debajo de cero dólares por primera vez en la historia. El mercado de petróleo se encuentra devastado por la escasez en la demanda a causa del coronavirus.

Y cómo noticia final del día, relativa a la ínsensatez e inconsciencia de muchos compartimos las insolitas imagenes de la aglomeración de cientos de personas en las playas de Florida que le dan la vuelta al mundo. El hecho sucedió luego de que el gobernador anunciara la apertura de algunas playas y parques del estado como un paso inicial para reabrir la economía. La reacción de la comunidad mundial no se hizo esperar y con razón tildan a los residentes del estado con el hashtag #FloridaMorons #IdiotasdeFlorida

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

El mandatario fue criticado este fin de semana por gobernadores de ambos partidos y en diversos Estados pues la capacidad de medir los contagios y casos del virus es crucial para determinar el proceso de reapertura, que muchos expertos evalúan cómo apresurado.

Este domingo Trump anunció que el gobierno se encuentra intensificando los esfuerzos para obtener las pruebas necesarias, sin embargo se defendió argumentando que la adquisición de pruebas deben ser administradas los gobiernos de cada estado.

Los gobernadores se unieron al pedirle al gobierno federal que ayudará a asegurar componentes de prueba vitales, entre ellos hisopos y reactivos, las soluciones químicas necesarias para ejecutar las pruebas, que según los gobernadores, son escasas. Anthony Fauci también insistió en que Estados Unidos aún no ha desarrollado los procedimientos de pruebas y de rastreo para empezar a reabrir la economía. Más en MSN.

El mandatario estadounidense informó en su rueda de prensa matutina desde la Casa Blanca que su gobierno está muy cerca de anunciar un nuevo acuerdo sobre un paquete de ayudas para pequeñas empresas.

“Continuamos negociando con los demócratas para nuestros grandes trabajadores y pequeñas empresas de todo el país. Creo que nos estamos acercando a un acuerdo. Podría suceder.” anuncio Donald Trump y agregó que también está buscando ayudar a los hospitales locales y rurales que no han sido tenidos en cuenta.

Mnuchin dijo que el acuerdo asignaría $ 300 mil millones para el Programa de Protección de Cheques de Pago, $ 50 mil millones asignados para el programa de Préstamo por Lesiones Económicas por Desastre, $ 75 mil millones para hospitales y $ 25 mil millones para invertir en pruebas. Está por verse. Más en CNN Español.

México recibe cada día decenas de migrantes que regresan luego de ser deportados de Estados Unidos, un país altamente infectado de coronavirus. El coronavirus es un problema más al que deben enfrentarse los inmigrantes.

A pesar que el número de personas acumuladas en los centros mexicanos de migrantes ha disminuido, las deportaciones y la “caza de hombres” sigue siendo una actividad diaria en la frontera. Reynosa, uno de los puntos de deportación de migrantes sigue recibiendo entre 40 hasta 200 deportados, sin embargo, no se hace un solo test de detección de la covid-19.

Al norte de méxico son miles las críticas dirigidas al Instituto Nacional de Migración y su posición frente a la crisis. Igual está sucediendo en Guatemala y otras naciones centroamericanas que están tomando medidas para no recibir a estos indocumentados que quedan en un limbo.

Aquí más de esta excelente columna de Cármen Moran de El País.

El precio del barril del petróleo en los Estados Unidos cayó abruptamente por la disminución de la demanda. Desde 1999 el barril el barril de West Texas Intermediate (WTI) no alcanzaba un precio tan bajo, el desplome del precio arrancó por debajo de los 13 dólares y alcanzó incluso un precio por debajo de 0.

Los bloqueos aeroportuarios y las restricciones de los viajes alrededor del mundo han tenido un fuerte impacto en la demanda. En las últimas semanas los mercados de petróleo se han desplomado llegando a su nivel más bajo en casi 20 años.

La crisis se agravó después de que Arabia Saudita, miembro de la OPEP, lanzara una guerra de precios con Rusia, que no es miembro de esta organización. La Organización de Países Exportadores de Petróleo acepto ha habido una reducción sin precedentes en la producción. Más en Infobae.

#FloridaMorons is trending after the state begins to ease up on their stay-at-home restrictions, leading tons of people to flock to the beaches pic.twitter.com/nLUFylUhBh

— NowThis (@nowthisnews) April 19, 2020