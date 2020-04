¿Prohibirán venta de cigarrillos por el coronavirus?: ¿Por qué?

View this post on Instagram

¡EL CIGARRILLO ES EL MEJOR ALIADO DEL CORONAVIRUS! El tabaquismo disminuye notablemente la capacidad pulmonar, por tal motivo las personas fumadoras son más proclives a complicarse al contraer el virus del Covid-19. ¿Por qué? El coronavirus como bien sabemos tiene predilección por la célula pulmonar, donde se adhiere causando fibrosis en la misma, y dificultad para respirar. Es importante resaltar que los fumadores de larga data tienen tendencia a disminuir sus defensas, por tal motivo el riesgo a ser afectados por los diferentes cuadros virales es mayor. Los usuarios del Vaper o Vaporizador, no quedan exentos de esta premisa. No obstante, cualquier persona sana que inhale el humo expirado por un fumador infectado con el virus, corre el riesgo de ser contaminado. Por lo antes expuesto, te invito a que aproveches esta situación que estamos viviendo, para que avances y rompas la adicción al tabaquismo.