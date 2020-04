Problemas técnicos en TurboTax y H&R Block impiden recibir cheques de estímulo COVID-19

Un serio problema técnico retrasó a algunas personas que usan TurboTax y H&R Block para recibir sus cheques de estímulo económico COVID-19 de manera oportuna.

Según NBC, el problema es que las compañías ponen reembolsos de impuestos en tarjetas de débito para personas que están “vinculadas a cuentas bancarias temporales”.

Debido a la forma en que se hace, el IRS no tiene cuentas bancarias para que algunos estadounidenses depositen sus cheques de estímulo directamente.

NBC informó que el problema se concentra en gran medida entre las personas que se inscriben en “préstamos de reembolso anticipado” a través de esas compañías.

So who do I be angry at? Turbotax, the IRS, or both? Cause WHERE IS MY STIMULUS CHECK????? — Karlo Nagpala (@KNagpala) April 22, 2020

TurboTax le dijo a The Hill que algunos de sus clientes ya están recibiendo sus cheques y que el IRS tiene los números de su cuenta bancaria. H&R Block le dijo a Heavy que el IRS también tiene la información bancaria de sus clientes.

Las personas que persisten con este problema deben ir al sitio web “Obtener mi pago” del IRS e ingresar su información de depósito directo allí.

You can check the IRS Get My Payment tool for when and how you will receive your stimulus payment from the IRS. https://t.co/eITrtfNud9 – Abigail — TurboTax Support (@TeamTurboTax) April 22, 2020

Esto es lo que necesita saber:

H&R Block dijo que la empresa comparte la frustración de sus clientes

H&R Block le dijo a Heavy en un comunicado: “El IRS tiene información de cuenta bancaria para todos los clientes de H&R Block que recibieron reembolsos de impuestos electrónicamente, y está determinando cuándo y cómo se distribuyen los pagos de estímulo. Se ha creado confusión al no usar siempre la información de la cuenta bancaria de destino final de los clientes para los pagos de estímulo. Compartimos la frustración de nuestros clientes de que muchos de ellos aún no han recibido estos pagos tan necesarios debido a las decisiones del IRS, y estamos trabajando activamente con el IRS para que los pagos de estímulo se envíen directamente a las cuentas de los clientes”.

La compañía le dijo a The Hill: “Hemos visto al IRS enviar pagos de estímulo a cuentas temporales para algunos de nuestros clientes. Siempre que sea una cuenta abierta, H&R Block los procesará y enviará el pago al desembolso elegido por el cliente: cheque, tarjeta Emerald o cuenta bancaria externa. También hemos visto al IRS enviar pagos de estímulo directamente a la cuenta de destino final sin que pase por la cuenta temporal”.

TurboTax no contestó a la solicitud de Heavy de hacer comentarios, pero le dijo a The Hill: “El IRS tiene la información bancaria del usuario final necesaria para entregar los pagos de estímulo y es en última instancia responsable de determinar cómo y cuándo llegarán los pagos de estímulo a los estadounidenses. Entendemos por el IRS que continuarán enviando pagos”.

TurboTax también ha estado respondiendo a las consultas de algunas personas en Twitter.

Hello! You should be getting your stimulus check. It may just be taking longer. Have you checked your Get My Payment at the IRS website? Go to https://t.co/iDErMUpgGJ Kerri W. — TurboTax Support (@TeamTurboTax) April 22, 2020

Hey Rebecca, I apologize, however, the IRS administers stimulus checks. We do not have any information at this point in time on a timeline for when users will receive their funds. Keep in mind that everyone’s tax situation is different. -Michaela — TurboTax Support (@TeamTurboTax) April 22, 2020

TurboTax le dijo a The Hill que algunos clientes reciben sus cheques en cuentas bancarias y en tarjetas de débito TurboTax, y dijo: “Para los contribuyentes de TurboTax que recibieron un anticipo de reembolso, cualquier pago de estímulo que pueda pasar inadvertidamente por ese proceso bancario se transfiere al personal del individuo cuenta sin comisiones ni demoras adicionales”.

TurboTax tiene un sitio web con una calculadora de estímulo e insiste:

“Hemos enviado al IRS toda la información requerida para obtener pagos de estímulo a los clientes de TurboTax”.

We know how important your stimulus payments are to you and our team is working hard to answer your questions. We're getting a lot of customer questions right now, and we appreciate your patience as we do our best to answer them as quickly as possible. — TurboTax (@turbotax) April 17, 2020

Due to IRS stimulus payments beginning to be funded, the bank that issues the Turbo Visa Debit Card is currently experiencing unprecedented volume. We know how important your stimulus money is to you, and we appreciate your patience. — TurboTax (@turbotax) April 15, 2020

If you’re having trouble checking on your payment, rest assured this won’t affect your stimulus payment deposit. For the best service, we recommend waiting until non-peak hours to check on your payment. — TurboTax (@turbotax) April 15, 2020

Otras empresas también se ven afectadas, incluida Jackson Hewitt, como informa Local12, e

indica que el IRS puede terminar enviando cheques en papel a esos contribuyentes, y eso podría llevar meses.

#stimuluspayment#StimulusCheck#StimulusChecks Wanted to share this. Don't lose hope. It's coming.

On SSI and filed with TurboTax's free tool the 5th. Received a payment status the 18th.

The check was deposited today. pic.twitter.com/RGUbUAOcIv — David Pattison (@peacefulwaze) April 22, 2020

Javonti Thomas, periodista de KALB-TV, contactó a H&R block sobre las preocupaciones relacionadas con el control de estímulo relacionadas con su tarjeta esmeralda. “CHEQUES DE ESTÍMULO DE H&R: Muchos de ustedes han estado preguntando acerca de sus fondos y si recibieron su reembolso con una Tarjeta Esmeralda”, escribió. “Si H&R Block recibe pagos del IRS para colocarlos en Emerald Cards, los procesarán. Cualquier persona que ya no tenga su tarjeta Emerald Card puede comunicarse con H&R Block al 1-866-353-1266 “.

For those who have asked, we do not charge you or the government fees to deposit your stimulus payment on your Emerald Card. If your stimulus goes on your Emerald Card, you’ll get a $10 credit in addition to your stimulus money. — H&R Block (@HRBlock) April 17, 2020

If you have a question about your Emerald Card balance, the best way to check your balance right now is via text. Text BAL to 58084 from the phone number connected to your card. — H&R Block (@HRBlock) April 15, 2020

