Hombre muere a balazos tras enfrentamiento con policía en un hospital de Wisconsin

La policía en Waukesha, Wisconsin, le disparó y mató a un hombre armado con una pistola en el estacionamiento del Waukesha Memorial Hospital, cerca de la sala de emergencias, donde dicen que inicialmente parecía haber ido en busca de “tratamiento”. Los reportes dicen que apuntó con el arma a los oficiales.



Después de dispararle, los oficiales lo llevaron a la sala de emergencias, pero ya era demasiado tarde, y murió en la escena.

El tiroteo se desarrolló en la madrugada del 15 de abril de 2020. La policía no dijo qué tipo de tratamiento buscaba el hombre en el hospital. Heavy.com, la página hermana de Ahora Mismo, le ha preguntado al oficial de información pública de la policía de Wisconsin si el hombre había ido a la sala de emergencias en busca de tratamiento para el COVID-19 o alguna otra cosa. Actualizaremos la historia si se recibe respuesta. Waukesha, Wisconsin es una ciudad suburbana situada a pocas millas de Milwaukee.

La policía dijo que inicialmente respondieron el miércoles 15 de abril de 2020 aproximadamente a la 1:30 AM, hora local, a “un informe de un hombre con un arma en el estacionamiento” del Waukesha Memorial Hospital, 725 American Ave.,

Esto es lo que necesita saber:

BREAKING: Fatal officer-involved shooting at Waukesha Memorial Hospital. Police were called for reports of man with a gun in parking lot, who pointed it at officers. @fox6wakeup pic.twitter.com/CK4hVZMXVo

— Angelica Duria (@angelicaduria) April 15, 2020