¿Podría suceder a Kim Jong Un su hermano?

Mientras circulaban rumores de que Kim Jong Un estaba gravemente enfermo, la gente comenzó a preguntarse sobre su familia y quién podría sucederle.

Funcionarios surcoreanos dijeron a CNN el domingo que Kim Jong Un estaba vivo y bien, a pesar de los rumores de que un procedimiento cardíaco lo había dejado cerca de la muerte. Aún así, la gente se pregunta qué miembros de la familia, si los hay, podrían tomar su lugar. Uno de los hermanos de Kim Jong Un fue asesinado. Pero tiene otro hermano que se ha mantenido alejado del centro de atención en los últimos años. Kim Jong Chul (a veces deletreado Kim Jong Chol) alguna vez fue considerado como un posible sucesor de Kim Jong Il. Informes posteriores han dicho que no está interesado en ese tipo de cargo en el gobierno de Corea del Norte.

Kim Jong Chul nació en 1981, sus padres son Kim Jong Il y Ko Yong Hui. Antes de que Kim Jong Il muriera, muchas personas creían que Kim Jong Chul sería el nuevo líder de Corea del Norte, asumiendo el cargo de su padre. En cambio, Kim Jong Un fue nombrado líder, después de que algunas especulaciones se hubieran centrado también en el hijo mayor de Kim Jong Il.

Yup, that was him. #KimJongChul back again for #Clapton @ Albert Hall. & a Japanese news media army in wait pic.twitter.com/jfM7Y57SKY

Al principio, el hijo mayor de Kim Jong Il, Kim Jong Nam, era considerado el heredero aparente. En 1998, fue nombrado para un puesto de alto nivel en Corea del Norte que aseguraría esa sucesión. Pero en mayo de 2001, fue arrestado en Japón y se descubrió que viajana con un pasaporte falsificado bajo el alias Pang Xiong. Fue detenido y deportado a China. Dijo que había planeado visitar Tokio Disneyland. Su padre canceló un viaje a China con su hijo por vergüenza. Las noticias en ese momento sugerían que Jong-Nam era un heredero inmaduro o un símbolo de vida extravagante, informó GQ. Su

exilio temporal eventualmente se convirtió en permanente.

Años más tarde, en 2017, Kim Jong Nam fue asesinado en un aeropuerto en Malasia. Tenía solo 45 años cuando murió y había estado viviendo fuera de Corea del Norte durante unos 15 años. Kim Jong Nam murió después de que dos mujeres lo envenenaron.

No fue el único miembro de la familia que murió en los últimos años. En 2013, Jang Song Thaek, tío de Kim Jong Un, fue ejecutado. Wen Wei Po informó que Kim Jong Chul dirigió personalmente su arresto. Jang

fue acusado de ser contrarrevolucionario y expulsado del Partido de los Trabajadores de Corea. Su imagen incluso se eliminó digitalmente de las fotos grupales con otros líderes norcoreanos. El 13 de diciembre de 2013, Corea del Norte anunció que fue ejecutado.

The North Korea leader's brother Kim Jong-Chul has been spotted at an Eric Clapton gig in London's Royal Albert Hall pic.twitter.com/hD6Comvfuz

— I Should Know This (@isknowthis) May 22, 2015