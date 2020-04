¿Mapa de ruta hacia la “nueva normalidad”? Documentos filtrados trazan plan para reabrir Estados Unidos

Luego de más de un mes de cierres graduales y órdenes de quedarse en casa emitidas en todo el país en un esfuerzo por combatir el COVID-19, se está redactando un plan para reabrir América.

Los documentos obtenidos por The Washington Post presentan un plan que podría implementarse lentamente en Mayo.

El documento, escrito por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, se llama “El Marco para Reabrir América”.

Según el documento, los funcionarios dicen que el nivel actual de mitigación no es sostenible a largo plazo. Están estudiando un plan trifásico, que se implementaría primero en las áreas menos afectadas. Este intento de volver a una apariencia de normalidad es un esfuerzo para evitar más daños económicos. El 22 de marzo, el presidente Trump tuiteó: “No podemos permitir que la cura sea peor que el problema en sí. ¡Al final del período de 15 días, tomaremos una decisión sobre hacia dónde queremos ir!”.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020