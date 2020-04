Revelan la verdad sobre el origen del coronavirus: ¿se incubó o no en un laboratorio?

Desde que el brote del coronavirus puso en jaque al planeta, en una pandemia que ha dejado más de 2 millones y medio de contagios y más de 177,000 muertes, han sido muchas las dudas que el origen del virus ha generado. Incluso en medio del auge del brote, en redes sociales e incluso mandatarios como el propio presidente Trump aseguran que tienen dudas de que el COVID-19 haya surgido de manera natural y afirman que pudiera haber sido un invento creado en un laboratorio con la intención de hacer daño.

Y aunque las teorías y versiones rondan en internet y los videos sobre presuntas conspiraciones cometidas por el gobierno chino despiertan muchas sospechas y dudas, como máxima autoridad del tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiso poner fin a ese tipo de rumores y aseguró que el virus no fue creado en un laboratorio.

La OMS afirmó en su más reciente pronunciamiento oficial, que el coronavirus “tiene un origen animal” y que “no hay evidencias” de que haya sido manipulado en un centro de estudios chino, contradiciendo las dudas del gobierno Trump que duda que el virus fue creado y diseminado desde Wuhan.

Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que sus estudios muestran que el virus se originó en los murciélagos a fines de 2019, teoría que ha sido la principal.

“Toda la evidencia que tenemos sugiere que el virus tuvo un origen animal y no sufrió manipulaciones genéticas”, dijo la vocera de la OMS, Fadela Chaib, agregando que el virus (SARS-CoV-2) comenzó en los murciélagos y luego a través de una especie “intermediaria”, supuestamente el pargolín, saltó a los seres humanos.



“Muchos investigadores han podido analizar las características genéticas del virus y no han encontrado indicaciones que apoyen la idea de que el virus se haya construido en un laboratorio”, dijo la experta, en diálogo con la agencia de noticias Efe, advirtiendo que los rumores e informes falsos hacen mucho daño. “No solo luchamos cada día contra la pandemia, sino también contra la infodemia”.



La vocera quiso aclarar que aunque no se tiene un informe final sobre el origen del virus, la idea de que salió de un laboratorio en Wuhan, está lejos de la verdad.

“Hay muchos expertos trabajando en el origen del virus, todavía no conocemos la fuente inicial, pero todo apunta a su origen animal y que no fue ni manipulado ni construido en un laboratorio o en algún otro sitio. Esta es la posición de la OMS como una organización que se basa en la ciencia”, agregó la funcionaria de la OMS.



A pesar de las declaraciones, el gobierno estadounidense insiste en que hará sus propias investigaciones para conocer la verdad, pues insiste en que pudo ser fabricado en el famoso laboratorio del Instituto de Virología de la ciudad china de Wuhan, donde ocurrió el primer brote de coronavirus, y que podría haber salido accidentalmente del sitio, hecho que ese complejo niega.



La principal duda de muchos científicos chinos, según un reporte de la revista The Lancet, es que ninguno de los primeros 13 pacientes con coronavirus tuvieron ninguna conexión con el mercado de animales de Wuhan, de donde presuntamente salió.