Muere de coronavirus la niña que inspiró el aceite de cannabis para convulsiones

Charlotte Figi, la niña de 13 años de Colorado, y quién fuera la imagen y fuerza importante detrás del movimiento de la marihuana medicinal, inspirando un exitoso producto CBD conocido como «Charlotte’s Web», ha muerto.

La muerte de Figi, de 13 años, fue anunciada en la página de Facebook de su madre, Paige Figi, el 7 de abril a las 6:35PM PT. El post dice: «Este es Nichole escribiéndoles para actualizarlos de parte de Paige, Greg y Matt. Charlotte ya no está sufriendo. Está libre de convulsiones para siempre. Muchas gracias por todo tu amor. Por favor, respeten su privacidad en estos momentos».

Fox 21 News informó que Charlotte murió debido a complicaciones por el coronavirus y que varios miembros de la familia de Charlotte también han dado positivo con el COVID-19.

Según el Colorado Sun, si se confirma que la muerte de la niña fue debido al COVID-19, se convertirá en la persona más joven en el estado de Colorado en fallecer por causa del virus.

Desde que tenía tres meses de edad Charlotte fue diagnosticada con una forma de epilepsia llamada Síndrome de Dravet. Según el Colorado Sun, todos los días sufría cientos de convulsiones grandes y pequeñas. Los tratamientos farmacéuticos no le hacían efecto, y para cuando tenía cinco años, necesitaba usar un tubo de alimentación y tenía dificultades para caminar.

Según el Colorado Sun, su madre Paige investigó otros tratamientos alternativos para la niña, y se conectó con los hermanos Stanley, quienes desarrollaron una cepa de cannabis rica en cannabidiol, o CBD. Desde que Charlotte comenzó a tomar el aceite de CBD no psicoactivo, sus convulsiones redujeron, dejó de tomar ciertos fármacos antiepilépticos, y empezó a caminar y jugar de nuevo, al igual que alimentarse a sí misma.

Charlotte se convirtió en la imagen conocida del movimiento de la marihuana medicinal en los Estados Unidos y en todo el mundo, y la lucha para legalizar el CBD.

Los hermanos Stanley nombraron el aceite de CBD en honor a Charlotte, llamado «Charlotte’s Web», y según el sitio web del producto, se produjeron más de 2 millones de libras de producto para los necesitados, y la compañía hizo $95 millones en ingresos en 2019.

La página oficial de Twitter de «Charlotte’s Web» publicó un tributo a la niña de 13 años:

Charlotte, you are the light of our lives.

In loving memory of Charlotte Figi. Thank you for your life, your bravery and your beautiful soul. pic.twitter.com/x7JPFsXDQv

