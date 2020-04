¿Podría ser la náusea un síntoma del coronavirus?

En estos días puede ser aterrador sentir que te esta por dar algo porque lo primero que te preguntas es si podría ser COVID-19. Esto es especialmente cierto cuando los síntomas comunes como la náusea, que también pueden ser producto de la ansiedad u otras enfermedades como la gripe. Pero, ¿es la náusea un síntoma de coronavirus?



La respuesta es que sí. Estudios de investigación han determinado que la náusea es un síntoma del coronavirus en algunos pacientes. Sin embargo, no es el síntoma más común aunque problemas gastrointestinales, de los cuales la náusea es uno, se han encontrado en pacientes con COVID-19, y un estudio sugiere que pueden ser síntomas precoces del virus. Cabe resaltar que esto no necesariamente significa que tengas coronavirus. Muchas cosas distintas pueden causar náuseas en las personas. La mejor sugerencia es consultar con tu médico.

Los síntomas pueden variar según la persona, pero quienes lo han tenido describen un resfriado leve antes de que se les venga una fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Sin embargo, otros son asintomáticos o experimentan otros síntomas, como diarrea, fatiga, dolor de garganta, sequedad nasal y dolor de cabeza.

Según NBC News, el coronavirus a menudo comienza lentamente, y los expertos dicen que, “muy a menudo”, los primeros síntomas son “pequeñas quejas físicas: tos leve, dolor de cabeza, fiebre de bajo grado”, que poco a poco empeoran.

Otros posibles síntomas del COVID-19 son ojos con bordes rojo y la pérdida de sabor y olfato.

La náusea – y otros problemas digestivos como vómito, diarrea, dolor abdominal, y la falta de apetito – se han documentado como síntomas vistos en pacientes con coronavirus. En algunos casos, la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal pueden ser primero síntomas del coronavirus.

“La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) frecuentemente se presenta con síntomas respiratorios, como tos, dificultad para respirar y dolor de garganta. Sin embargo, los síntomas digestivos también ocurren en pacientes con COVID-19 y a menudo se reportan en pacientes ambulatorios con enfermedad menos grave”, informan los investigadores de un estudio en The American Journal of Gastroenterology.

Ese estudio encontró que los primeros síntomas del coronavirus pueden ser gastrointestinales, seguidos por síntomas respiratorios: “En algunos casos, los síntomas digestivos, particularmente la diarrea, pueden ser los primeros síntomas de COVID-19, y sólo después o nunca se pueden presentar síntomas respiratorios o fiebre.”

Sin embargo, los tres síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca y dificultad para respirar.

Sin embargo, la ausencia de esas cosas no significa que no lo tengas. La comunidad científica está empezando a entender el COVID-19. Sin embargo, algunos estudios de investigación han estudiado la prevalencia de diferentes síntomas en pacientes positivos. Puedes ver el desglose más adelante en este artículo.

“Los síntomas más comunes de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, son fiebre, tos y dificultad al respirar”, según John Hopkins Medicine. “Algunos pacientes también tienen dolor del cuerpo, secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Si tiene dolor de garganta y cree que ha estado expuesto al nuevo coronavirus, póngase en contacto con un proveedor de atención médica por teléfono y analice su riesgo”.

Esto es lo que necesitas saber:

Se han observado problemas gastrointestinales en pacientes con COVID-19

¿Cómo identificar si tienes COVID-19 y que hacer en caso de sospecha?En San Vicente Fundación estamos comprometidos con tu salud, por eso hoy queremos enseñarte cómo identificar si tienes una infección por el nuevo Coronavirus o COVID-19 y que debes hacer en caso de sospechar que tienes está indección 2020-03-20T22:06:26.000Z

Un nuevo estudio del Wuhan Medical Treatment Expert Group para COVID-19 apareció en The American Journal of Gastroenterology. La investigación analizó 204 casos confirmados que recibieron atención médica por COVID-19. Puedes encontrar el estudio aquí. Los investigadores encontraron que los problemas digestivos eran mucho más comunes en pacientes con coronavirus que otros estudios previos habían indicado, señalando que “la mitad de los pacientes de nuestra cohorte reportaron un síntoma digestivo”. Sin embargo, esa estadística se altera al incluir a personas que reportaron una pérdida de apetito.

Concluyeron: “Aunque la mayoría de los pacientes llegaron al hospital con fiebre o síntomas respiratorios, encontramos que 103 pacientes (50.5%) se quejó de un síntoma digestivo, incluyendo falta de apetito (81 [78.6%] casos), diarrea (35 [34%] casos), vómitos (4 [3.9%] casos), y dolor abdominal (2 [1.9%] casos).

Los investigadores notaron:

Si se excluye la falta de apetito del análisis (ya que es menos específico para el tracto gastrointestinal), hubieron 38 casos totales (18.6%) donde los pacientes presentaron un síntoma gastrointestinal específico, incluyendo diarrea, vómito o dolor abdominal. Los pacientes con síntomas digestivos tuvieron un tiempo significativamente más largo desde el inicio hasta el ingreso que los pacientes sin síntomas digestivos (9.0 días frente a 7.3 días). En 6 casos hubieron síntomas digestivos pero no síntomas respiratorios. A medida que aumentaba la gravedad de la enfermedad, los síntomas digestivos se volvían más pronunciados. Los pacientes con síntomas digestivos tenían niveles medios más altos de enzimas hepáticas, menor recuento de monocitos, tiempo de protrombina más largo y recibieron más tratamiento antimicrobiano que aquellos sin síntomas digestivos.

El estudio también encontró: “Curiosamente, nuestros datos indican que los pacientes con síntomas digestivos en nuestra serie de casos rara vez mostraron enfermedades digestivas subyacentes.”

Otro estudio encontró que las náuseas y los vómitos sólo ocurrieron en el 5% de los pacientes con COVID-19

El artículo Características clínicas de la enfermedad del Coronavirus 2019 en la China fue publicado en el New England Journal of Medicine. El artículo señala: “Durante los primeros dos meses del brote, Covid-19 se propagó rápidamente por toda la China y causó diversos niveles de malestares. Los pacientes a menudo no presentaban fiebre, y muchos no tenían hallazgos radiológicos anormales”. Por lo tanto, aunque la fiebre se cita a menudo como un indicador principal del coronavirus, la ausencia de ella tampoco significa que no lo tengas.

“Los síntomas más comunes al inicio de la enfermedad fueron fiebre (136 [98.6%]), fatiga (96 [69.6%]), tos seca (82 [59.4%]), mialgia (48 [34.8%]) y disnea (43 [31.2%]). Los síntomas menos frecuentes fueron dolor de cabeza, mareos, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Un total de 14 pacientes (10.1%) inicialmente se presentaron con diarrea y náuseas 1 a 2 días antes de desarrollar fiebre y disnea.”

El estudio encontró que si bien los síntomas gastrointestinales podrían ocurrir en pacientes con coronavirus, eran “poco frecuentes” (náuseas o vómitos fueron experimentados por sólo el 5 por ciento de los pacientes estudiados, y sólo el 3.8 por ciento padecieron de diarrea).

“El período medio de incubación fue de 4 días (rango intercuartílico, 2 a 7). La edad media de los pacientes fue de 47 años (rango intercuartílico, 35 a 58); 0.9% de los pacientes eran menores de 15 años de edad. 41.9% eran mujeres. La fiebre estuvo presente en el 43.8% de los pacientes en el momento de ingreso, pero se desarrolló en el 88.7% durante la hospitalización”, informaron los investigadores. “El segundo síntoma más común fue la tos (67.8%); náuseas o vómitos (5.0%) y diarrea (3.8%) eran poco comunes. Entre la población general, el 23.7% tenía al menos una enfermedad coexistente (por ejemplo, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica)”.

Un tercer estudio encontró que la fiebre y la tos son los síntomas más comunes

Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia es otro estudio investigativo que expuso los síntomas en porcentajes de pacientes infectados con el virus en la China.

El estudio de pacientes con coronavirus encontró que el 10 por ciento padecía de diarrea y el 6 por ciento tenía náuseas o vómitos. El síntoma más común fue la fiebre, que fue reportada por el 96 por ciento de los pacientes, después de una tos (47 por ciento), un poco de flema (20 por ciento), mialgia o fatiga (31 por ciento), dolor de cabeza leve y mareos (16 por ciento), pérdida de apetito (18 por ciento) y congestionado o secreción nasal (4 por ciento).

Según la Escuela de Medicina de Harvard, “algunas personas infectadas con el virus no muestran síntomas. Cuando el virus causa síntomas, los más comunes incluyen fiebre de bajo grado, dolores corporales, tos, congestión nasal y dolor de garganta. Sin embargo, en ocasiones, COVID-19 puede causar síntomas más graves como fiebre alta, tos severa y dificultad para respirar, lo que a menudo indica neumonía”.

Los sitios gubernamentales todavía indican que la fiebre, la tos y la dificultad para respirar son los síntomas más comunes del coronavirus

Symptoms of Coronavirus Disease 2019This video presents the symptoms of coronavirus and what to do if symptoms are present. Comments on this video are allowed in accordance with our comment policy: http://www.cdc.gov/SocialMedia/Tools/CommentPolicy.html This video can also be viewed at https://www.cdc.gov/video/socialmedia/symptoms_of_COVID-19.mp4 2020-03-11T20:30:32.000Z

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), los síntomas del coronavirus “pueden aparecer 2-14 días después de la persona ser expuesta al virus (esta información esta basada en el período de incubación del virus MERS-CoV)”. El sitio enumera los síntomas más comunes como:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar

El gobierno australiano explica: “Si usted presenta síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, cansancio o dificultad para respirar) dentro de los 14 días después de salir del país o región que está en mayor riesgo de COVID-19, o dentro de los 14 días de su último contacto de un caso confirmado, debe hacer los arreglos para ver a su médico y recibir una evaluación urgente.”

En general, según la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas los coronavirus (de los cuales hay muchos), pueden causar estos síntomas:

secreción nasal dolor de cabeza

tos

dolor de garganta

fiebre

A veces el virus conduce a neumonía, que es cuando se agrava la situación y puede requerir hospitalización.

¿Cuál es el período de incubación?

“Debido a que este tipo de coronavirus acaba de ser descubierto, el tiempo desde la exposición a la manifestación de los síntomas (conocido como el período de incubación) para la mayoría de las personas aún no se ha determinado. Según la información actual, los síntomas podrían aparecer tan pronto como tres días después de la exposición hasta 13 días después. Una investigación publicada recientemente encontró que, en promedio, el período de incubación es de unos cinco días”, dice Harvard.