Muere en Texas niña de 10 años que hacía mascarillas para enfermeras: Cómo murió?

La pequeña y siempre sonriente Lexi Brooke Collins, de 10 años, era descrita por sus familiares y amigos como un “rayito de sol”.

Activa e inteligente, esta chiquilla creció bajo el ejemplo de sus familiares dedicados a servir a su comunidad. Su madre, abuela y dos tíos de Lexi son enfermeros.

Ante la crisis por la pandemia el ingenio de pequeña no tardó en manifestarse y con la ayuda de sus mayores aprendió a coser y crear alrededor de 100 mascarillas faciales cosidas con sus manitas para los trabajadores de la salud de su comunidad.

Hace apenas tres semanas su ejemplo fue reconocido y celebrado en el Hospital General Anson que reconoció una foto de algunas de sus máscaras coloridas y estampadas en Facebook, junto con una nota de Lexi, quien apenas cursaba 5to grado en su escuela primaria.

La nota con su caligrafía infantil decía: “¡Gracias por todo lo que hacen!”



Cuál fue el trágico accidente en el que perdió la vida?

Esta semana la cadena de noticias local KTXS informó que la menor, residente del condado Knox (Texas), murió el 17 de abril en un accidente con un vehículo recreacional tipo ATV, similar a este que mostramos en la imagen:

El medio no dio detalles particulares del siniestro, pero reportes e investigaciones señalan que montar o participar en actividades con este tipo de vehículos no está recomendada a menores de 16 años, tal como lo señala The American Academy of Pediatrics (AAP) quien ha expedido advertencias en cuanto a su operación segura y efectiva.

Un sentido funeral

Con profundo pesar ante la tragedia de esta familia de trabajadores de la salud así se manifestaron los medios y la comunidad entera.

🙏REST IN PEACE 🙏

Lexi Brooke Collins, 10, was killed Friday in an ATV accident. According to her obituary, Lexi "spent countless hours making much needed facial masks (approximately 100) for the Knox County community and surrounding counties."https://t.co/fwB8U1ci9K — KTXS News (@KTXS_News) April 19, 2020

La cadena FOX10 de Phoenix también le rindió un lindo reportaje a su ingenio y carisma.

REMEMBERING LEXI: Lexi Collins, a 10-year-old girl who sewed coronavirus masks and donated them to nurses at a Texas hospital was killed in an ATV accident this week. STORY: https://t.co/NPGuCkLpzV pic.twitter.com/kOiDhbBbI4 — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) April 24, 2020

Como reporta KTXS, durante su sepelio muchos se manifestaron con emotivas declaraciones: “Fue una niña notable”, dijo la concejal Karen Logan. “Era brillante, talentosa, sabia más allá de sus años, pero en general tenía el espíritu más preciado que he conocido. Ella siempre estaba sonriendo”.

Lexi dominó las manualidades a una edad temprana, decía su obituario. El medio The New York Post reportó también que se dijo en el funeral que “iluminó el mundo en el que vivía” y que era “la definición de la luz que respira y camina”.

La devastada madre de Lexi escribió un mensaje el día de su funeral:

“Gracias a todos por amar a mi bebé porque ella los amaba a todos!”, escribió Jara Gray Collins.

“¡Era la mejor persona que conocía, y la extrañaré cada segundo de cada día por el resto de mi vida! ¡Gracias Señor por elegirme para ser su mamá, realmente no sé lo que hice para merecer el honor!”

Como reporta el diario La Opinión Lexi fue enterrada en Munday, Texas a principios de esta semana, y en su memoria los residentes ataron cintas de su color favorito, el turquesa, alrededor de los árboles.

Sabemos también que el comité de mejoras del condado, “Keep Munday Beautiful” planea erigir una estatua de bronce en su honor en el parque Centennial Park y para recaudar fondos se está recurriendo a donaciones. Los cheques pueden emitirse a Keep Munday Beautiful con la palabra “LEXI” escrita y dejarse en el establecimiento Buds o en el correo en la dirección:

Buds for You

129 N. Birch

Munday, TX 76371

También se ha establecido la venta de camisetas turquesa inspiradas en el color predilecto de Lexi para costear los gastos de la estatua. Aquí se pueden adquirir.

Que descanse en paz este bello angelito, quien demostró en su corta vida su vocación servicial y su bella luz.