COVID-19: ¿Por qué ondean las banderas a media asta hoy jueves, 30 de abril?

¿Por qué están las banderas a media asta hoy jueves, 30 de abril? Aunque no hay proclamación nacional emitida por el presidente Donald Trump, algunos estados han implementado proclamas para hoy desde el amanecer hasta el atardecer. Esto en honor a las personas que han prestado servicio a su estado o país y ya no están con nosotros, incluyendo a las víctimas del brote del coronavirus. A continuación un vistazo a las personas que está siendo honradas hoy.



En Connecticut, las banderas estatales y estadounidenses han sido bajadas a media asta indefinidamente en reconocimiento a todos aquellos que perdieron sus vidas o se vieron afectadas por el COVID-19. El gobernador Ned Lamont dijo: “Esta pandemia mundial está afectando las vidas de tantas familias, amigos y seres queridos en Connecticut, y lamentamos por aquellos que se han visto afectados. Este es un momento increíblemente difícil y un período trágico en la historia de nuestro estado. Sigo instando a todos los residentes de Connecticut a quedarse en casa y practicar el distanciamiento social tanto como sea posible, porque no sólo su vida puede depender de ello, sino que también podría afectar la vida de los demás”.

Desde el 30 de abril, 26,767 personas han sido diagnosticadas con el coronavirus y 2,168 personas han muerto.

Illinois se ha unido a los estados que están bajando sus banderas para rendirle tributo a las víctimas de COVID-19. Las banderas están siendo ondeadas a media asta en memoria a “todos los que han perecido debido al COVID-19 en la Tierra de Lincoln”, según lee la declaración del gobernador JB Pritzker. A principios del 30 de abril, Illinois tenía 50,355 casos y 2,215 muertes.

En Luisiana, las banderas estatales y estadounidenses están volando a media asta en edificios gubernamentales y públicos en Baton Rouge hasta la puesta del sol de una fecha indeterminada en memoria de un oficial asesinado a balazos mientras cumplía su deber. El pistolero fue capturado después de un enfrentamiento de cuatro horas, informó WBRZ. El sargento Glenn Dale Hutto fue asesinado a tiros y otro oficial, Derrick Maglone, resultó gravemente herido, informó WBRZ.

Rest In Peace Lt Glenn Dale Hutto, Jr of @BRPD who was shot & killed in the LOD on 4/26/20 while attempting to apprehend a murder suspect. He was a 21 year veteran & was promoted posthumously. Please retweet to honor him 💙😞🙏🏼 #BlueLivesMatter #BackTheBlue #StopKillingUs pic.twitter.com/g3eUtGLyYo

— Angel L Maysonet🇵🇷👮🏻‍♂️🐷 (@bigricanman) April 28, 2020