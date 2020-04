Máscaras Faciales COVID-19: Artículos caseros de tela que podemos usar para fabricarlas

El pasado 3 de Abril el presidente Donald Trump anunció una nueva recomendación a todos los americanos a lo largo y ancho de la nación:

“Consideren el uso de máscaras caseras de tela cuando salgan en público como un mecanismo para prevenir la expansión y el contagio del Coronavirus”, dijo.

Las máscaras N95 y los respiradores están prácticamente agotados en este momento y los hospitales sufren pérdida de ataduras por su carencia. Por eso están solo recomendadas a quienes se despeñan en las labores médicas o de asistencia y están en primera fila luchando contra la pandemia, o quienes están cuidando a un familiar que esté infectado con el virus

Durante la conferencia, Trump admitió que no tenía intención de usar una de estas máscaras de tela: “No creo que vaya a usar una de estas máscaras yo mismo… mientras salude a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes o reinas— Simplemente no lo veo”, dijo.

La CDC respaldó esta recomendación ofreciendo la siguiente sugerencia:

“…El virus puede contagiarse entre aquellos que mantienen una próxima cercanía—por ejemplo al hablar, toser o estornudar—aún si estas personas no muestran síntomas. A raíz de esta nueva evidencia, la CDC recomienda usar máscaras de tela en lugares públicos donde ciertas reglas de distanciamiento social sean difíciles de mantener (por ejemplo supermercados y farmacias) especialmente en áreas de alto contagio.

Otros políticos también han instado a los americanos a utilizar las máscaras de tela. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio dijo el 2 de Abril pasado: “Recomendamos a los neoyorquinos a usar un cubre rostro o máscara cuando salgan de casa y estén cercanos a otras personas. Seamos claros, se trata de un cobertor de rostro que podría ser una bufanda, bandana o algo que ustedes mismos puedan crear”.

Entonces, qué cuenta como una mascarilla de tela apropiada?. Esto es lo que debes saber:

Sustitutos de Máscaras de tela y ejemplos de máscaras de tela que puedes encontrar en casa

Mientras que la CDC no provee ejemplos específicos de tipos de máscaras de tela que podamos usar en los próximos días, sí provee esta información:

“Los cubrebocas de tela hechos con artículos y materiales caseros de bajo costo pueden ser usados como una medida voluntaria de salud pública”.

Aquí hay algunos ejemplos de cubrebocas para utilizar como máscaras contra el contagio del Coronavirus en los días por venir:

* bandanas

* camisas

* bufandas

* pañuelos

* calzoncillos masculinos

* Sábanas

* ropa de trabajo

* ropa de cama

* bolsas de aspiradora

* toallas de cocina

* manteles

* cualquier prenda de algodón

* fundas

* Para cualquiera de esos materiales, se requiere tener pedazos de tela de por lo menos 9″x6″ para cubrirse correctamente nariz y boca.

Aquí hay una práctica galería de fotos donde se explica cómo convertir un pañuelo en máscara facial:

Y ahora un vídeo didáctico:

How to Make a Face MaskHelp support medical personnel by sewing non-surgical protective face masks to donate to hospitals and medical clinics. You may even already have cotton or flannel at home to make these masks. When you're finished, you can donate them at any JOANN store location. This will greatly help facilities that are in short supply due to the COVID-19 outbreak. Link to project with written instructions please visit: https://bit.ly/mask-project Printable PDF here: https://bit.ly/2UFA4gJ To make a shaped denim face mask: https://youtu.be/ZCITvWle-Bc Tips & Tricks for Making Non-Surgical Protective Face Masks: https://youtu.be/BnhePGv0gmQ Link to Shop All Mask Making Supplies: bit.ly/MaskMakingSupplies Link to Cotton Fabric: https://bit.ly/MaskFabric Link to Elastic: https://bit.ly/MaskElastic If you'd like to join our Make to Give efforts by making protective masks to support our medical community, visit http://www.joann.com/maketogive or visit your local JOANN store to pick up a free kit of supplies. We'll even bring it to your car for you! 2020-03-20T21:06:42.000Z

El video de arriba también demuestra cómo elaborar una máscara facial con cualquier tipo de tela. Si quieres agregar a la máscara algún tipo de elástico o cuerda aquí hay un paso a paso detallado en Heavy.com

El blog japonés Creations también ofrece este fácil tutorial con un pañuelo y dos elásticos para el cabello, además de fotos que ilustran todo el procedimiento.

Una bolsa de aspiradora puede ser el artículo con mayor eficacia para evitar la transmisión de partículas (86%) pero si no te sientes cómodo respirando a través de esta puedes considerar el uso de una camiseta (70% de efectividad) o cualquiera de los materiales mencionados en la lista de arriba.

Lo que no debe hacer es buscar o adquirir las máscaras quirúrgicas o N95 a menos que sea un profesional Interactuando con la pandemia obtiene a alguien cercano contagiado con COVID-19.

La CDC advierte, “las máscaras quirúrgicas o N-95 son artículos de necesidad crítica y deben reservarse. A los profesionales del cuidado”.

Si usas finalmente una máscara de tela no olvides lavarla después de cada uso.

Este es del artículo original de nuestra página hermana Heavy.com