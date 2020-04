Líder de protesta anti-cuarentena en Carolina del Norte da positivo con el coronavirus

Audrey Whitlock, líder del grupo de protesta “Reopen North Carolina”, ha dado positivo con el coronavirus COVID-19. Whitlock es administradora de la página de Facebook ReOpen NC donde ha ayudado a organizar múltiples protestas en Raleigh, Carolina del Norte.



El grupo de protesta ha estado haciendo campaña para reabrir el estado y revertir las medidas que se han puesto en marcha para frenar la propagación del coronavirus. Las restricciones contra las que el grupo está luchando incluyen regulaciones de distanciamiento social y la orden de estancia en el hogar emitidas por el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.

Whitlock compartió su resultado positivo en la página de Facebook Reopen NC. Según su post, que desde entonces ha sido borrado, Whitlock era asintomática y terminó una cuarentena de 14 días el 26 de abril.

Whitlock cree que padeció del COVID-19 en enero, y se le administró la prueba de anticuerpo y la prueba de coronavirus en abril, informó CBS 17. Dio positivo al coronavirus, pero su prueba de anticuerpo dio negativa.

En su post en Facebook, escribió que su derecho a la Primera Enmienda fue violado porque fue “encarcelada” en su hogar desde que fue “obligada” a ponerse en cuarentena. Whitlock también declaró que los derechos de los estadounidenses a la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmienda estaban siendo violados por las regulaciones del coronavirus.

Whitlock escribió:

He sido obligada a ponerme en cuarentena en mi propia casa durante 2 semanas. La realidad es que la sociedad moderna no ha sido capaz de erradicar virus contagiosos. Una cuarentena típica de salud pública ocurriría en un centro médico. Se me ha dicho que no participe en reuniones públicas o privadas como lo solicitó el gobierno, y por lo tanto me han negado mi derecho a la Primera Enmienda a la libertad de religión.

En el mismo post también declaró: “Otros han insinuado que si salgo, podría ser arrestada por negar la orden de cuarentena”.

Whitlock no pudo asistir a las primeras dos manifestaciones de ReOpen NC debido a la cuarentena, informó el Daily Mail.

ReOpen NC organiza una protesta todos los martes en el centro de Raleigh

El grupo de protesta ReOpen NC organiza manifestaciones todos los martes en el centro de Raleigh. La descripción del grupo, dice:

El 7 de abril de 2020, se formó un grupo de base pacífica llamado #ReopenNC. Dos semanas más tarde, contamos con 68,000 Patriotas del estado de Carolina del Norte. Defendemos la Constitución. En su mayoría, somos propietarios de negocios y empleados que están perdiendo ingresos y se nos estas negando el derecho a proveer para nuestras familias. Nos hemos unido para exigir la acción de sus funcionarios electos. Únete a nosotros en el capitolio/la Mansión del gobernador/edificio legislativo todos los martes.

A partir del 27 de abril, hay 70,000 miembros en el grupo ReOpen NC Facebook.

El gobernador Roy Cooper extendió la orden de estadía en casa hasta el 8 de mayo

El 23 de abril, el gobernador Cooper emitió una orden ejecutiva para extender la orden “Quédate en Casa” de Carolina del Norte hasta el 8 de mayo. Los restaurantes de cena y bares junto a otros negocios no esenciales, permanecerán cerrados hasta el 8 de mayo.

La Orden Ejecutiva continua limitando las reuniones de más de 10 personas. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, desde el 27 de abril, han habido 9,142 casos confirmados y 306 muertes por el COVID-19 en Carolina del Norte.