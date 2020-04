¿Cómo explicarle a los niños sobre el coronavirus?: este libro gratuito te ayudará

La Organización Mundial de la Salud anunció este jueves que se asociaron con más de 50 organizaciones humanitarias para publicar un libro de cuentos para niños para ayudarlos a comprender y hacer frente a todos los cambios y temores que están soportando debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

El libro gratuito, disponible en formatos descargables y de audio, se llama My Hero is You, How how can kids fight COVID-19! Según un comunicado de prensa de la OMS, el libro «explica cómo los niños pueden protegerse a sí mismos, a sus familias y amigos del coronavirus y cómo manejar las emociones difíciles cuando se enfrentan a una nueva realidad que cambia rápidamente».

Para tener una idea de lo que están pasando los niños en este momento, «más de 1.700 niños, padres, cuidadores y maestros de todo el mundo compartieron cómo estaban enfrentando la pandemia de COVID-19», según la OMS.

