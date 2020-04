[VIDEO] Policía busca a joven en Texas por amenazar con contagiar a otros con COVID-19

La policía en Texas está buscando a Lorraine Maradiaga, una joven de 18 años que afirmó en las redes sociales que propagaría a propósito el COVID-19. La adolescente publicó videos mientras se encontraba en un Walmart diciendo que si ella iba a caer con el coronavirus, otros también caerían también. Aquí está lo que necesitas saber.

1. La policía de Carrollton, TX está acusando a Maradiaga de amenaza terrorista



La policía en Carrollton, Texas, están acusando a Lorraine Maradiaga de hacer una amenaza terrorista. La adolescente de 18 años publicó videos en las redes sociales afirmando tener COVID-19 y dijo que lo propagaría intencionalmente. Aunque la policía aun no puede confirmar que Maradiaga sea positiva, sí se están tomando sus videos muy en serio.

El Departamento de Policía de Carrollton escribió: «Hemos identificado a la mujer que dice ser positiva con el COVID-19 y propagarlo intencionalmente como Lorraine Maradiaga, de 18 años, de Carrollton. La estamos acusando de Amenaza Terrorista, Código Penal de Texas 22.07 … No tenemos confirmación de que Maradiaga sea en realidad una amenaza para la salud pública. Sin embargo, nos estamos tomando muy en serio sus acciones en las redes sociales».

2. Afirmó en Snapchat que contagiaría a otros en Walmart con el COVID-19

La policía dijo que Maradiaga subió un video en Snapchat en donde afirmaba que estaba propagando el COVID-19 en un Walmart local, NBC 5 informó . «Estoy aquí en Walmart a punto de contagiar cada (improperio), [porque] si yo caigo, todos ustedes (improperio) caen conmigo», dijo Maradiaga en un video, según NBC 5.

Una instantánea con el pie de foto «Not in the Mood» (No estoy de humor), compartida por la policía de Carrollton, proviene del video en el que la joven afirmaba que estaba en Walmart, informó WTHR.

En otro video, pidió a la gente que la hicieran famosa y dijo que no le importaba cómo reaccionarían los demás.

3. Aquí están los videos que publicó, compartidos por usuarios de las redes sociales que los salvaron

Maradiago subió los videos el sábado, pero varios usuarios los guardaron y todavía se pueden encontrar en las redes sociales. Algunas personas en las redes sociales dijeron que Maradiaga luego publicó otro video en Snapchat diciendo que era negativa.

Los videos de Maradiaga en Snapchat a continuación fueron publicados en Facebook por Yuliana Redican. Nota: Maradiaga utiliza blasfemias en algunos de los videos a continuación.

Otro video:

Puede que la cuenta original de Snapchat en donde se compartieron estos videos haya sido cerrada. El nombre de usuario de Maradiaga en los videos de Snapchat era «Lorraine Boutit». Actualmente no hay ninguna cuenta bajo ese nombre, WFAA informó. Tampoco aparece una cuenta con el número de teléfono mencionado en los videos.

4. Grabó un video en donde se le observa en un sitio de pruebas para el COVID-19

5. La policía dijo que Maradiaga no estaba en su casa

Una serie de videos de Snapchat incluyó uno que mostró a Maradiaga en un lugar de pruebas “drive-through” y una enfermera dándole instrucciones, informó NBC 5. También se mostró tosiendo en su auto y de compras en Walmart. «Puedo verme contigo y te puedo acortar la vida», dijo en el video mientras tosía.

Según informo NBC 5 , la policía dijo que fue a su casa, pero Maradiaga no estaba allí. Dijeron que su familia está cooperando.

La policía agregó que aun no pueden confirmar que en realidad Maradiaga sea una amenaza o este infectada con el COVID-19. En Twitter, la policía de Carrollton escribió: “No tenemos confirmación de que Maradiaga sea en realidad una amenaza para la salud pública. Sin embargo, nos estamos tomando muy en serio sus acciones en las redes sociales».