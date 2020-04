Jefe de Transporte de la NYPD hospitalizado con soporte vital por el COVID-19

El New York Post ha informado que el Jefe de Transporte del NYPD, William Morris, se encuentra hospitalizado con soporte vital debido a complicaciones por el coronavirus COVID-19. Han dicho que se espera que lo retiren del soporte una vez su familia llegue al hospital.

Según el New York Post, fuentes policiales dijeron que Morris fue puesto en soporte vital el martes y los médicos estaban esperando a que su hijo llegara antes de retirar al jefe de transporte del soporte. Un reportero señaló que el New York Post había informado inicialmente que Morris había muerto, pero luego actualizó el titular para afirmar que está con soporte vital.

NY Post had initially reported Chief Morris had passed Now they’ve updated their headline NYPD Transportation Chief Morris on life support with coronavirus https://t.co/xzznzCGPM2 — Jack Posobiec, IWO (@JackPosobiec) April 22, 2020



Heavy (la página hermana de Ahora Mismo) se puso en contacto con el NYPD para una declaración sobre la condición de Morris y recibió la confirmación de que el jefe de transporte permanece en el hospital con soporte vital.



Morris es el segundo jefe del NYPD en ser hospitalizado con el coronavirus

El hombre de 61 años es un jefe de tres estrellas en el NYPD que supervisó el tráfico y la patrulla de carreteras en toda la ciudad de Nueva York. Fue nombrado al puesto en diciembre de 2019, según un comunicado de prensa del NYPD el 6 de diciembre de 2019. Antes de eso, era el Jefe del Personal. Morris estuvo con el NYPD desde julio de 1981 y ha servido en muchos comandos y como oficial durante su tiempo en la policía.

El jefe de transporte no es el primer jefe del NYPD en ser hospitalizado con el virus. Edward Delatorre, el Jefe de Tránsito del NYPD, fue hospitalizado previamente con el COVID-19 en marzo, pero desde entonces se ha recuperado.

El NYPD ha sido fuertemente afectado por el coronavirus. Treinta y un miembros han fallecido debido al virus: seis miembros uniformados y veinticinco civiles. Como informó el Post, desde el 20 de abril, 4,435 miembros de la fuerza han dado positivo con el virus.

La ciudad de Nueva York es el epicentro del brote de coronavirus en EE.UU. Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, desde el 21 de abril han habido 139,385 casos de coronavirus en la ciudad de Nueva York y 10,657 muertes.

Muchos han publicado oraciones y deseos para el jefe de transporte de 61 años de edad

En una declaración publicada por Daily News, Chris Monahan, el presidente de la Asociación de Dotación del Capitán (Captain’s Endowment Association), dijo: “El Jefe Morris ha dedicado su vida al NYPD. Estamos orando por él y por su familia y esperamos que se recupere”.

Muchos compartieron sus deseos y oraciones por su recuperación a través de Twitter. Un usuario dijo: “Oraciones para el Jefe Morris”, y otro añadió: “Por favor, mantengamos al Jefe Morris y a su familia en nuestras oraciones! ¡Su hijo es oficial de infantería de marina ORAH! William Morris, Jefe de Transporte del NYPD, se encuentra con soporte vital por el coronavirus”.

El Subcomisario de Seguridad Escolar del NYPD, Ramón García, tuiteó: “El jefe William Morris está en nuestras oraciones. El Jefe de Transporte de NYPD está con soporte vital por el COVID-19.”

Chief William Morris is in our prayers 🙏🏼NYPD Chief of Transportation is on life support with COVID-19 https://t.co/HhmG21hWcp via @MailOnline — CommissionerGarcia (@CommishGarcia) April 21, 2020

El Oficial de Enlace de la Comunidad y NYPD, Abraham Rosenberg, publicó:

Prayers for a speedy Recovery 🙏🚔 to @NYPDTransport NYPD Chief William Morris on life support with coronavirus @NYPDHighway @NYPD_Traffic @NYPDnews https://t.co/M01muG0N9Z — Abraham Rosenberg (@AbeRosenberg1) April 21, 2020

Escribió: “Oración para una pronta recuperación al jefe de transporte del NYPD William Morris quien se encuentra con soporte vital por coronavirus”.

Después del informe erróneo de que Morris había fallecido, los usuarios de las redes sociales también re-tuitearon la historia y compartieron sus condolencias.