Cheques de estímulo: Guía de uso del portal del IRS “Obtengo mi pago”

El portal “Obtener mi pago” del IRS finalmente está abierto. El portal permite a los estadounidenses establecer depósitos directos con el IRS para que puedan recibir sus pagos de estímulo más rápido.

El portal se abrió el 15 de abril. La aplicación brinda a las personas la siguiente información sobre sus pagos de estímulo:

* Su estado de pago

* Su tipo de pago

* Si el IRS necesita más información de usted, incluida la información de la cuenta bancaria

Es posible que tenga que esperar varios minutos antes de obtener acceso al portal, ya que el IRS está experimentando una “gran demanda”. Sin embargo, aún no se han recibido informes sobre el bloqueo del portal.

Esto es lo que necesita saber:

