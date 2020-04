Gretchen Whitmer: 5 datos sobre quien podría ser la compañera de fórmula de Joe Biden

Gretchen Whitmer es la gobernadora de Michigan desde el 2018, cuando derrotó al fiscal general republicano Bill Schuette. Desde entonces, Whitmer se ha convertido en una figura divisiva por su respuesta continua al coronavirus. Whitmer declaró un estado de emergencia el 10 de marzo en respuesta a la amenaza del coronavirus. Desde entonces ha emitido 47 órdenes ejecutivas relacionadas con al coronavirus, varias de las cuales han sido rescindidas.



Recientemente, la gobernadora intercambio palabras con el presidente Trump sobre el acceso estatal a equipo de protección personal. En un tuit el 27 de marzo, Donald Trump escribió: “Gretchen Whitmer está muy por encima de su cabeza, no tiene idea”.

Michigan ha reportado 29,263 casos confirmados y 2,093 muertes. Nueva York ha prometido enviar 100 respiradores al estado, y según el Twitter de la gobernadora, California le entregó 50 ventiladores el 15 de abril.

Esto es lo que necesita saber sobre la gobernadora de Michigan:

1. Su respuesta al COVID-19 ha provocado una protesta y una petición por su retiro en las redes

La respuesta de Michigan al coronavirus ha provocado protestas en Lansing y una petición por el retiro de la gobernadora en línea. La protesta de la “Operación Gridlock” tuvo lugar el miércoles, 15 de abril. El evento fue organizado por la Michigan Conservative Coalition y la Michigan Freedom Fund. Una página de eventos de Facebook para la protesta informa que 4,900 personas asistieron a la protesta y 18,000 expresaron interés en ir. La página anima a los asistentes a conducir al capitolio de Lansing y afirma: “¡No estacionen y caminen, quédense en sus vehículos!”

Imágenes del evento de The Guardian muestra que los manifestantes no hicieron caso a esta petición, y muchos salieron de sus coches para marchar, desafiando así las ordenes de distanciamiento social. Imágenes adicionales capturan a los manifestantes coreando “enciérrenla” en referencia a Whitmer y portando armas de asalto en las escaleras del capitolio.

VideoVideo related to gretchen whitmer: 5 datos sobre quien podría ser la compañera de fórmula de joe biden 2020-04-19T20:40:16-04:00

Una petición en Change.org exigiendo la remoción de Whitmer fue publicada hace un mes y ahora cuenta con 266,518 firmas. La página afirma que “los fracasos de Whitmer durante el COVID-19 están causando que más residente se enfermen” y que sus esfuerzos son “fomentando la pandemia.”

2. Gretchen Whitmer dio la respuesta democrática al Estado de la Unión de 2020

VideoVideo related to gretchen whitmer: 5 datos sobre quien podría ser la compañera de fórmula de joe biden 2020-04-19T20:40:16-04:00

En una respuesta de diez minutos al estado de la Unión 2020 del presidente Trump, Whitmer destacó los esfuerzos políticos para mejorar la infraestructura, cuidado sanitario y la seguridad financiera. “En mi propio estado… los salarios se han estancado, mientras que el salario del CEO se ha disparado”, dice Whitmer. “Así que cuando el presidente dice que la economía es fuerte, mi pregunta es, ¿fuerte para quién?”

Gran parte de su discurso hizo hincapié en el trabajo de los gobernadores demócratas en todo Estados Unidos. Su campaña de gubernatura en Michigan en 2018 hizo hincapié en su plan de “Arreglar las malditas carreteras” y mejorar la seguridad laboral.

Donald Trump ganó en Michigan por menos de 11,000 votos en 2016, y recibió un total de 2,279,543 votos de los habitantes, según el New York Times. Whitmer sólo recibió 13,000 votos menos que Trump en su https://www.nytimes.com/elections/results/michigan-governor.

3. Nació y creció en Michigan

Whitmer nació el 23 de agosto de 1971 en Sparrow Hospital en Lansing, Michigan, hija de Richard y Sherry Whitmer. Se graduó de Forest Hills Central High en 1989 antes de ir a la Universidad Estatal de Michigan y luego al Detroit College of Law en MSU. El periodico de su escuela secundaria, The Central Trend , cubrió su campaña de gobernadora en 2017.

Fue elegida para la Cámara de Representantes de Michigan en 2000 y el Senado Estatal en 2006, donde se convirtió en la primera mujer líder demócrata del Senado. En 2005, fue elegida Demócrata Más Efectiva en la Cámara de Representantes de Michigan.

Whitmer tiene dos hijas, Sherry y Sydney, con su primer marido, Gary Shrewsbury. Después de su divorcio de Shrewsbury, se casó con Mark Mallory, quien tiene tres hijos de un matrimonio anterior. En agosto de 2019, la familia trajo a casa un cachorro llamado Kevin. La familia vive en Lansing, Michigan.

4. En un apasionado discurso ante el Senado de Michigan compartió su experiencia de víctima de una violación

VideoVideo related to gretchen whitmer: 5 datos sobre quien podría ser la compañera de fórmula de joe biden 2020-04-19T20:40:16-04:00

En oposición a una petición de Right to Life que exigiría un “seguro de violación” a las mujeres de Michigan, Whitmer pronunció un discurso rotundo en contra de “una de las propuestas más misóginas jamás vistas en la legislatura de Michigan”. Después de pasar varios minutos esbozando los efectos del proyecto de ley y destacando su apoyo limitado, Whitmer puso aparte su discurso preparado.

“No puedo presionar a una de mis colegas a que comparta una difícil historia si no soy lo suficientemente valiente para compartir una de las mías”, dijo. “Pero hace más de 20 años, fui víctima de una violación. Y gracias a Dios no resultó en un embarazo, porque no puedo imaginar pasar por lo que pasé y tener que considerar qué hacer con un embarazo no deseado de un atacante”.

“Y como madre de dos niñas, la idea de que alguna vez tengan que pasar por algo como lo que yo pasé me mantiene despierta por la noche”.

“Es algo que he escondido durante mucho tiempo, pero creo que necesitan ver el rostro de las mujeres que están impactando con esta votación hoy”, explicó Whitmer. La petición pasó la legislatura del estado de Michigan y entró en vigor en marzo de 2014. Según un informe del Instituto Guttmacher, a partir del 1ero de marzo de 2020, las mujeres en el estado de Michigan deben comprar cobertura de aborto a un costo adicional si quieren que su seguro privado cubra el aborto por razones que no ponen en peligro la vida.

5. Whitmer es considerada una posible compañera de fórmula de Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca

VideoVideo related to gretchen whitmer: 5 datos sobre quien podría ser la compañera de fórmula de joe biden 2020-04-19T20:40:16-04:00

En un debate el 15 de marzo, el ex vicepresidente Joe Biden se comprometió a seleccionar a una mujer como su compañera de fórmula. En su declaración, insistió en que” aquí hay una serie de mujeres calificadas para ser presidente mañana”.

Desde entonces, el nombre de Whitmer ha aparecido una y otra vez en las posibles candidatas del demócrata. En el segundo episodio de su nuevo podcast, “Here’s The Deal”, Biden presentó a Whitmer en el programa. El 5 de abril, The Hill informó que Biden estaba considerando a Whitmer para el puesto. El 16 de abril, el Washington Post publicó una historia especulando que Whitmer pudo haberse “sacado de” contención. Michigan es un estado pendular crucial en las próximas elecciones de 2020.