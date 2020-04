Arrestan a hombre por violar a joven que recogió con ayuda de su madre

Un hombre de Florida está acusado de drogar y violar a una mujer, quemar su cabello y ponerle unas tijeras a la garganta después de recogerla en una camioneta que su madre conducía.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Marion, Efthimios Michael Zachary Mikedis, de 28 años, conocido como Zak, fue arrestado el 29 de abril acusado de un delito que ocurrió el 5 de enero.

Cinco días después, el 10 de enero, la policía de Orlando respondió a una sala de emergencias local donde conocieron a una mujer que les contó su historia.

Según una publicación de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion en Florida Central, la mujer dijo que Mikedis se ofreció a llevarla desde Orlando a la casa de su tía en el cercano Condado de Marion. El informe del arresto dice que Mikedis y la mujer se conocieron en Facebook después de que la tía de la mujer los presentó a través de las redes sociales.

Mikedis llegó en una camioneta con un amigo, y la madre de Mikedis, Shannon James, conducía. La víctima dijo a los agentes que cuando apareció Mikedis tenía una pistola en la cintura y lo describió como “alguien de quien te asustarías al instante”. Ella dijo que cambió de opinión y que no quería ir, pero según la oficina del sheriff, él dijo que tenía que hacerlo. Ella dice que Mikedis “le puso en la boca una sustancia desconocida a la fuerza” y fue obligada a permanecer entre los asientos mientras conducían.

En lugar de ir a la casa de su tía, terminaron en la residencia de la madre del sujeto. Mikedis la llevó a una casa rodante y cuando ella le preguntó si iban a la casa de su tía, él dijo: “¿Por qué no te quedas aquí?” Según los uniformados, en ese momento, la mujer dijo que comenzó a desmayarse, pero recuerda haber sido violada por Mikedis y que se usó un objeto secundario para violarla. También le dijo a los oficiales que recuerda haber escuchado a Mikedis decir: “Ven, ven”, y luego una segunda persona la violó.

Cuando regresó, trató de llamar a un Uber, dijo, pero Mikedis le puso otra sustancia desconocida en la boca antes de quemarle el cabello con un cigarrillo y ponerle unas tijeras a la garganta, según la Oficina del Sheriff del Condado de Marion.



A continuación, dicen que arrastró del pelo a la mujer por la propiedad, y la golpeó en la nuca. Según los informes, el violador volvió a agarrarla por el pelo y la obligó a subir a un vehículo. La madre de Mikedis, James, era otra vez quien conducía y llevaron a la mujer a un supermercado Winn Dixie donde la obligaron a salir del auto.

Mikedis tiene una historia de crimen y violencia contra la mujer, muestran registros judiciales.

Los registros del Tribunal del Condado de Marion muestran que Mikedis tiene antecedentes penales que se remontan a 2009, incluidos robos, hurto mayor, tráfico de bienes robados y posesión de metanfetaminas.

En 2017 fue declarado culpable de violencia doméstica con estrangulamiento. La declaración jurada de arresto de agosto de 2016 cuando ocurrió el incidente, dice que su novia le dijo a los agentes que había sido violento y controlador, pero que le estaba dando otra oportunidad.



La novia dijo a los agentes el día del arresto que viajaban en un automóvil cuando su compañero de cuarto llamó y dijo que la oficina del alguacil había estado en su casa para hacer un chequeo de bienestar de la novia.

Había llamado a su familia para pedir ayuda, detuvo el auto y comenzó a golpearla, según la declaración jurada de arresto.

La paliza se intensificó y la estranguló, pero por fortuna ella pudo soltarse y corrió a un motel cercano en busca de ayuda. La declaración jurada dice que sus heridas y contusiones fueron consistentes con su historia.

Cuando los agentes se encontraron con Mikedis en su casa, él les dijo que “la víctima sufrió sus heridas debido al estilo de vida que eligió”, según el informe del arresto.

La Oficina del Sheriff del Condado de Marion todavía está buscando al otro hombre sospechoso de violación, Robert McDaniel, que estaba en la camioneta cuando Mikedis y su madre inicialmente recogieron a la mujer.



Paul Bloom, portavoz del sheriff del condado de Marion, dijo a Heavy que hay más cargos pendientes mientras continúa la investigación. Dijo que no hay pruebas suficientes para sugerir que la madre tenía conocimiento de la agresión, pero dijo que sucedió en la propiedad donde vive, pero dado que el presunto delito no ocurrió en la residencia principal, es posible que ella no lo hubiera sabido.

Mikedis está acusado de agresión sexual y está detenido en la cárcel del condado de Marion. Su próxima cita en la corte es el 2 de mayo.

La oficina del Sheriff le está pidiendo a cualquiera que tenga más información, que llame a la Detective Jessica Galler al (352) 368-3535.