Última Hora: violentos tornados destruyen sur de Mississippi en pleno Domingo de Pascua

En medio de la pandemia que está afectando severamente a Estados Unidos, donde 552,000 personas se han contagiado y más de 22,000 han perdido la vida hasta el momento, nuevas noticias preocupantes y tristes estan siendo ocasionadas por efectos de la naturaleza.

Justo en pleno Domingo de Pascua, un violento tornado tocó tierra en el sur de Mississippi causando destrucción y mucha devastación, antes de las de las 5 p.m. hora local.

Las autoridades metereológicas informaron de lo ocurrido, minutos después de que se desencadenaran fuertes tormentas.

Photo from @EvanBuWeather of trees covering I-59 near Vossburg, MS. #mswx @NWSJacksonMS pic.twitter.com/ESPDwodsu5

Y como si no hubiera hecho ya bastante daño, minutos después llegó un segundo tormado a la misma área, incrementando la devastación.

El Centro Nacional de Predicción del Servicio de Tormentas Meteorológicas [NWS SPC] describió estas dos supercélulas como «un evento excepcionalmente raro».

Los residentes en el área recibieron instrucciones de refugiarse en su lugar seguro ya que la advertencia de tornado activa no se levantó hasta las 6:15 p.m. hora local. El doble tornado viajó más de 100 millas desde Taylorsville a Soso. Según la reportera de WAPT, Christana Kay, ya se han reportado tres muertes por las tormentas. Una víctima se encontraba en el condado de Walthall, mientras que llegaron dos muertes de Lawrence Country, los dos primeros condados que los tornados golpearon el 12 de abril.

Los dos enormes tornados que aterrizaron a solo millas de distancia. Las fotos y los videos de radar compartidos en Twitter revelan que uno de los tornados que aterrizó en Soso, Mississippi, emitía una cantidad aterradora de escombros a su paso.

Two strong tornadoes on both sides of US-49 in Mississippi at 4:55PM

The rightward storm impacting Soso, MS and is moving NE at 45MPH towards Heidelberg/Sandersville, MS

The leftward storm looks to move just north of Bassfield (thank goodness). Moving NE at 50MPH#mswx pic.twitter.com/XPGh0q8r9W

— Joseph Neubauer (@JNeubauerWx) April 12, 2020