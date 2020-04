Doctora de Florida pierde custodia de su hija por pandemia del COVID-19: Es Justo?

La Doctora Theresa Greene, residente de la Florida y médica de la sala de emergencias del North Shore Medical Center en el área de Miami-Fort Lauderdale, acaba de perder la custodia de su hijita de 4 años a su ex-esposo Eric Greene. La doctora Greene ha dicho que dio negativo en la prueba del Coronavirus.

Antes de la Pandemia, la Dra Greene tenía la custodia compartida de su pequeña con su ex-pareja. Luego de la erupción del virus, Eric Greene solicitó la custodia completa de la niña, citando los potenciales riesgos de salud a los que se enfrentaría su hija debido a la naturaleza del trabajo de la Dra. Greene.

La Dra. Greene calificó la decisión del juez como “Discriminación”

En una entrevista con NBC Miami la Dra. Greene dijo que sintió que la decisión del juez de entregar la custodia exclusiva al padre fue una “discriminación” no sólo contra ella sino contra toda la legión de doctores y asistentes médicos que están en primera fila sirviendo durante esta pandemia. “Sé que no estoy en esto sola, pues muchos de los quipos de primeros auxilios, paramédicos, enfermeros y tantos que están divorciados, también sufren porque les dicen que no pueden ver a sus hijos, y no es justo”.

En los documentos de la Corte, el juez Bernard Shapiro explicó que su decisión había sido a causa de la pandemia. La Dra Green argumentó que el pronunciamiento había sido emitido sin haber buscado la suficiente asesoría médica. “Yo hice un juramento en el que creo plenamente, para eso hice la carrera de medicina, para ayudar a la gente”. La doctora añadió que continuará a luchar contra el COVID-19 en primera línea y que al mismo tiempo peleará contra la decisión del juez.

La Dra. Greene es graduada de la Escuela de Medicina de la Universidad de

Georgetown

Según la página de Linkedln de la Dra Greene ha sido doctora de la sala de emergencia en el North Shore Medical Center en la zona de Miami-Fort Lauderdale desde el 2014.

La Dra. Greene, fue a la Escuela de Medicina de Georgetown University y es nativa de Nueva York.

En Nueva York trabajó como residente en el New York Methodist Hospital en Brooklyn. Antes de esto también hizo su residencia en la Nassau University Medical Center. Completó su residencia en el New York Methodist Hospital.

En el último post de Facebook de la Dra. Greene hizo un homenaje a la batalla titánica que está liderando su Estado en la pandemia del Coronavirus: “Mi corazón está roto de pensar en NY, mi casa, donde crecí en la vida y en la medicina. Mis ex colegas y hospitales están afrontando la parte más dura de esta pandemia. Yo solía mirar a la bahía de NY y a la estatua de la libertad desde mi apartamento de FiDi, y solo puedo pensar en el dolor y la devastación que se viven allí ahora. Mis oraciones están con ustedes”.

Eric Greene trabaja como desarrollador y programador de portales de internet en la zona de Miami. Es graduado de Wake Forest University. A pesar del divorcio de la pareja, la Dra. Greene mantiene en su página las fotos de su ex-marido, incluyendo fotos con su hija y fotos de su boda en Mayo del 2013.

Desde que se desató la pandemia del virus, muchos miembros del cuerpo médico y de servicios han compartido sus historias de sacrificio en medio de la cuarentena y lejos de sus familias mientras luchan contra el virus.

