CVS, Walgreens y Walmart amplían servicios gratuitos de prueba COVID-19

CVS Health, Walgreens, Walmart y otros minoristas con farmacias están incrementando miles de estacionamientos y ventanillas fuera de sus tiendas en un esfuerzo muy esperado para evaluar a los estadounidenses para detectar el COVID-19.

Estas cadenas de farmacias, las más grandes del país y otros minoristas con farmacias y capacidades relacionadas se comprometieron hace más de un mes en una reunión en la Casa Blanca para ayudar al gobierno federal y a los funcionarios de salud locales a proporcionar acceso a las pruebas COVID-19. Pero las pruebas en estos lugares han sido lentas y se han considerado en gran medida pilotos y esfuerzos para evaluar a los trabajadores de la salud y a los primeros en responder en la línea de la batalla contra COVID-19.

Como lo reporta Forbes, una reunión de seguimiento ayer lunes en la Casa Blanca reveló una nueva ola de lugares de prueba que CVS, Walgreens, Walmart y Rite Aid llamaron la “siguiente fase” para usar su “presencia comunitaria expansiva para acercar las pruebas a su hogar mientras se mantiene una estricta seguridad estándares”, dijo uno de los minoristas.

CVS Health anunció el lunes que a partir de mayo, “ofrecerá pruebas de hisopos a personas que cumplan con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”.

La medida se suma a las pruebas a gran escala que la compañía ha estado ofreciendo en algunos lugares en cinco estados desde marzo.

La nueva prueba gratuita de auto-hisopo se llevará a cabo en hasta 1,000 ubicaciones de CVS establecidas en mayo, lo que equivale a más de 1 de cada 10 tiendas de la compañía.

Los pacientes programarán las pruebas en línea y se realizarán pruebas en los estacionamientos de CVS o en las ventanillas de Drive-Thru. La compañía no realizará pruebas dentro de sus tiendas.

La compañía dijo que su objetivo es procesar hasta 1.5 millones de pruebas mensuales.

Como reporta ClickOrlando.com además de los sitios de prueba a gran escala que la compañía ha estado operando desde marzo, CVS Health utilizará su amplia presencia en la comunidad para acercar las pruebas a su hogar mientras mantiene estrictos estándares de seguridad, dijeron funcionarios de la compañía.

“Nuestra industria se ha unido por el papel único que podemos desempeñar para abordar la pandemia y proteger la salud de las personas”, dijo Larry J. Merlo, presidente y CEO de CVS Health. “Todos compartimos el mismo objetivo, y eso aumenta drásticamente la frecuencia y la eficiencia de las pruebas para que podamos frenar la propagación del virus y comenzar a reabrir la economía de manera responsable cuando los expertos nos digan que es seguro”.

CVS también dijo que pondría un énfasis especial en mejorar el “acceso a las pruebas y la atención necesaria para las comunidades históricamente desatendidas”, incluido el aumento de las opciones de pruebas móviles.

Los empleados que participan en el proceso de recolección de pruebas mantendrán la seguridad utilizando equipos de protección personal y seguirán los protocolos de desinfección después de cada prueba “, dijo CVS en un comunicado.

A las personas que intenten registrarse para una prueba se les “harán una serie de preguntas basadas en los criterios establecidos por los CDC para la prueba”, el portavoz de CVS, T.J. Crawford dijo en un correo electrónico. “Si cumple con ese criterio, podrá elegir una cita”.

Como informó anoche el diario USA TodayWalgreens también anunció que está abriendo sitios gratuitos de prueba de muestras de hisopos nasales en 49 estados y Puerto Rico. No está claro de inmediato cuántas tiendas ofrecerán pruebas, pero la compañía dijo que espera evaluar a más de 50,000 personas semanalmente una vez que esté en pleno funcionamiento.

Walgreens ya tiene 18 sitios de prueba de acceso abierto en 11 estados: Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Michigan, Oregon, Tennessee y Texas con más Estados abriendo próximamente. Ver aquí.. Los pacientes deben hacer una cita en línea y cumplir con los criterios de los CDC.

Walgreens dijo también que “centraría sus esfuerzos en mejorar el acceso a las pruebas en comunidades desatendidas y con el tiempo también trabajará con las compañías para proporcionar pruebas a los empleados de estas, para ayudar a que más negocios vuelvan a abrir en las próximas semanas y meses”.

Walmart, que comenzó a abrir sitios de prueba de manejo gratuito a mediados de marzo, planea expandirse de 25 sitios más esta semana y un total de más de 100 para fines de mayo. Eso le permitirá realizar 20,000 pruebas por semana, dice el minorista. Hasta ahora, ha hecho pruebas a casi 13,000 personas.

El presidente de Walmart anuncia aquí las nuevas acciones a seguir en materia de pruebas:

