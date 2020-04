¿Cuándo empieza el Ramadán 2020?

Hoy jueves 23 de Abril al ocultarse el sol, comenzará Ramadán para las más de mil millones de personas de religión musulmana de todo el mundo.

Ramadán (también conocido como Ramadhan o Ramzan) es el noveno mes en el calendario islámico. Un momento en que los musulmanes de todo el mundo se centran en la oración, el ayuno, la donación a la caridad y la devoción religiosa.

El último tercio del Ramadán es un período particularmente sagrado, ya que conmemora cuando los primeros versos del Corán (Corán) fueron revelados al profeta Mahoma (Mahoma o Mahoma) por el arcángel Gabriel.

¿Cuándo es Ramadán en 2020?

Según verificamos en almanac.com se espera que el Ramadán 2020 comience en la tarde de hoy jueves 23 de abril de 2020 y que termine en la tarde del sábado 23 de mayo de 2020.

La última noche del Ramadán consiste en una celebración llamada Eid al-Fitr, cuando es el mes tradicional -El ayuno largo se termina con una fiesta.

Los tiempos exactos de inicio y finalización del Ramadán se basan en el avistamiento de la Luna. Específicamente, se dice que el Ramadán comienza en la primera observación de la nueva Luna creciente (o en una fecha predeterminada por cálculo astronómico).

¿Cuáles son algunas tradiciones del Ramadán?

Investigamos sobre este mes de sagrada importancia para los Musulmanes en Pakiholic.com y aquí les compartimos datos interesantes:

Desde la pubertad, todos los musulmanes (con ciertas excepciones, como si se está enfermo, viajando, embarazado, anciano, etc.) participan en el ayuno de un mes de amanecer a atardecer que es el sello distintivo del Ramadán.

Los musulmanes creen que el ayuno limpia el cuerpo, y la práctica les recuerda el sufrimiento de los pobres.

Está prohibido comer y beber (incluida el agua) desde el amanecer hasta el atardecer, y la abstinencia del día se compensa con una comida antes del amanecer llamada sehri y una comida nocturna conocida como iftar. Para iftar, muchos tradicionalmente rompen el ayuno al comer primero, como se cree que el Profeta Muhammad hizo para romper su ayuno.

Los alimentos que se sirven tradicionalmente en iftar varían. Uno de esos platos es la sopa de lentejas rojas picante y kurda. La comida a menudo se comparte con una familia pobre durante el Ramadán.

Al final del ayuno de 29 o 30 días (dependiendo de la duración del ciclo lunar) es Eid al-Fitr (Festival de Romper el ayuno), ¡Hay mucha fiesta y celebración!

Otros datos interesantes del Ramadán

1. Durante el Ramadán, el amanecer se indica con la oración Fajr (oración de la mañana) y el anochecer con la oración del Magreb (oración al atardecer).

2. La palabra “Ramadán” se deriva de la palabra árabe “Ramdaa”, que significa calor abrasador intenso y sequedad.

Por eso se dice que el Ramadán quema los pecados de todos los musulmanes que participan.

4. El Corán se reveló por primera vez al profeta Mahoma en una noche durante el Ramadán. Esto se conoce como La noche del poder.

5. Los estudiosos creen que el Islam y sus deberes siguiendo un calendario lunar es una forma de justicia y misericordia de parte de Allah, a medida que los meses se mueven a través de las diferentes estaciones.

5. Esta rotación lleva a tareas, como el ayuno y la caída del Haj en diferentes estaciones y durante un mejor clima, lo que facilita a las personas de todo el mundo para cumplir con el ayuno

6. El ayuno es uno de los cinco pilares (deberes) del Islam.

7. El ayuno durante el mes de Ramadán se hizo obligatorio en el segundo año de Al Hijra. Al Hijra significa “la migración”, que es cuando el Profeta Mohammad y sus seguidores emigraron de Makkah, su ciudad natal, a Medina para escapar de su daño y tortura.

8. El ayuno en general, tiene el propósito de humillarse y ayudar a aumentar la disciplina moral, así como servir como recordatorio de las condiciones desafortunadas de aquellas personas que no son tan bendecidas con un estilo de vida privilegiado

9. El ayuno de Ramadán no es solo un ayuno de comida; aquellos que ayunan deben abstenerse de comida, bebidas y actividades sexuales. En general, está prohibido cualquier comportamiento negativo como mentir, usar lenguaje grosero o insultante y murmurar, pero tal comportamiento durante el Ramadán sería un gran pecado.

10. Durante el Ramadán, los musulmanes aspiran a ser más piadosos, generosos, ser buenos con los demás y ejercer la autodisciplina.

11. Ramadán se trata de cuidar, compartir y acercarse espiritualmente a Allah. Los musulmanes intentan pasar más tiempo rezando, diciendo Dua’a (invocaciones), recitando el Corán y dando más a la caridad durante el mes, ya que las recompensas de las buenas acciones en el mes de ayuno se multiplican.

12. Durante el Ramadán, se llevan a cabo oraciones especiales vespertinas llamadas Taraweeh. Estos solo se llevan a cabo en Ramadán después de la oración de Isha (Oración de la tarde).

13. El espíritu del Ramadán anima a las personas a reunirse para las comidas. Iftar, la comida que se toma después de romper el ayuno, generalmente es una comida de reunión, compartida con familiares y amigos siempre que sea posible.

14. Para mantenerse saludable mientras ayuna, se recomienda beber mucha agua durante las horas que no ayunan, especialmente antes de Fajr (la comida antes del amanecer).

15. Tradicionalmente, se debe romper el ayuno con cinco dátiles y agua, ya que los dátiles son una fuente inmediata de energía y potasio.

16. El ayuno tiene beneficios para la salud, ya que ayuda al cuerpo a limpiarse. El ayuno desintoxica el cuerpo y acelera el proceso de curación, ya que la energía generalmente utilizada para la digestión se desvía hacia el metabolismo y fortalece el sistema inmunológico.

Qué pasa si se rompe el ayuno?

Según Vox si no cumple con las reglas, puede comenzar de nuevo al día siguiente, festejar más tarde en el año o proporcionar una comida a alguien que lo necesite durante los días que perdió el ritual de ayuno.

Muchos conceptos erróneos vienen con la celebración del Ramadán. La gente a menudo cree que no pueden ducharse durante el mes sagrado, pero eso no es cierto: las duchas están permitidas, siempre y cuando no traguen el agua. Las inyecciones también están permitidas para fines médicos, esto no invalida el ayuno.

Cómo expresar los buenos deseos en Ramadán?

Verificamos con amnesty.org que sugiere que puedes expresar tus buenos deseos para el Ramadán diciendo: “Ramadán kareem” (“Que el Ramadán sea generoso”) o “Ramadán mubarak” (que se puede traducir como “feliz Ramadán”).

Tras del último día del Ramadán, en la festividad de Aíd al Fitr, el saludo es: “Eid mubarak”.

De manera que: “Ramadán Kareem” para todos nuestros amigos musulmanes.