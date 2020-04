¿Cuáles son los efectos secundarios de Remdesivir?

Remdesivir es un fármaco que se desarrolló como una alternativa para tratar el Ébola, pero que se ha sometido a ensayos clínicos en los últimos meses para descubrir si podría ser una opción para tratar a los pacientes con COVID-19. En general, los resultados han sido prometedores, pero aún no está claro si los efectos secundarios serán un obstáculo en el tratamiento para algunos pacientes.

A principios de abril llegaron los primeros resultados de uno de los varios ensayos clínicos Remdesivir que se realizan simultáneamente en todo el mundo. Esos resultados mostraron que el 68% de las personas en ese ensayo habían mejorado los síntomas gracias al medicamento.

Más adelante en el mes, otro ensayo concluyó que remdesivir no funcionó. Según The Guardian, “En el experimento, 158 pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir Remdesivir, mientras que otros 79 recibieron atención estándar con un placebo. No hubo diferencia entre los grupos con respecto al tiempo de recuperación. Poco menos del 14% de los que recibieron remdesivir murieron, en comparación con casi el 13% de los que no tomaron el tratamiento “.

The Guardian dijo que esta información proviene de un informe publicado accidentalmente por la Organización Mundial de la Salud que posteriormente fue retirado. Según ese informe, el ensayo se detuvo temprano en parte debido a que algunos pacientes estaban teniendo efectos secundarios negativos, aunque los escritores no dieron detalles sobre cuáles eran esos efectos secundarios.

Sin embargo, los ensayos clínicos continúan. La compañía que fabrica remdesivir, Gilead, publicó los hallazgos del último ensayo este Miércoles.

Este estudio más reciente analizó si un tratamiento de cinco días fue tan efectivo como un régimen de tratamiento de 10 días y descubrió que sí, que fue igual de efectivo. Según un comunicado de prensa de la compañía, “no se identificaron nuevas señales de alerta” en ninguno de los pacientes, independientemente de cuánto tiempo tomaron el medicamento. La compañía dijo que publicará los resultados completos en las próximas semanas en una revista médica.

De acuerdo con Merdad Parsey, MD, PhD, director médico de Gilead Sciences, estos resultados significan que más pacientes pueden ser tratados más rápido, posiblemente salvando más vidas. Él escribió: “El estudio demuestra el potencial de algunos pacientes para ser tratados con un régimen de 5 días, lo que podría ampliar significativamente la cantidad de pacientes que podrían ser tratados con nuestro suministro actual de Remdesivir. Esto es particularmente importante en el contexto de una pandemia, para ayudar a los hospitales y trabajadores de la salud a tratar a más pacientes que necesitan atención urgente”.

Los efectos secundarios de Remdesivir incluyen posibles daños hepáticos y náuseas

Según Gilead, las reacciones adversas que las personas tuvieron que remdesivir en el último estudio fueron náuseas, insuficiencia respiratoria aguda y enzimas hepáticas elevadas. Dijeron que, en general, el fármaco fue bien tolerado, más del 10% de los pacientes tuvieron una de estas reacciones adversas. No está claro en el comunicado de prensa si la insuficiencia respiratoria aguda estaba relacionada con tener COVID-19 o si creen que el medicamento en sí mismo causó ese problema.

RxList informó que durante los ensayos de remdesivir para tratar el Ébola descubrieron que aumenta las enzimas hepáticas que podrían causar daño hepático, y al menos tres pacientes con COVID-19 involucrados en ensayos clínicos experimentaron niveles elevados de enzimas hepáticas. Otro posible efecto secundario es el vómito, que según RxList es un efecto secundario típico de los medicamentos antivirales.

De acuerdo con BioSpace, sin embargo los efectos secundarios graves de remdesivir afectan negativamente a una cuarta parte de los pacientes. Estos reportan: “Alrededor del 25% de los pacientes que lo reciben tienen efectos secundarios graves, incluido el síndrome de disfunción multiorgánica, shock séptico, lesión renal aguda y presión arterial baja. Otro 23% demostró evidencia de daño hepático en pruebas de laboratorio “.

El Dr. Fauci intervino en los ensayos Remdesivir, diciendo que los tratamientos “serán cada vez mejores “

In the Oval Office, Dr Fauci says "the bottom line" of the drug trial opens the door to having the capability to treating patients with COVID-19. Says treatments will "get better and better." He said it shows "a drug can block the virus." pic.twitter.com/VjzSjWcXcz — Mark Knoller (@markknoller) April 29, 2020

El corresponsal de la Casa Blanca, Mark Knoller, tuiteó el miércoles que el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, cree que los resultados clínicos de remdesivir son “muy importantes” porque demuestran que “un medicamento puede bloquear este virus”.

Fauci says Gilead reports the anti-viral reduced duration of COVID-19 from 15 to 11 days. "A drug can block this virus," said Fauci about the results of the drug trial. He says the mortality rate also fell from 11% to 8%. He calls the improvement "very important." — Mark Knoller (@markknoller) April 29, 2020

Remdesivir aún no está aprobado por la FDA y solo está disponible para aquellos que cumplen con los criterios para ser parte de un ensayo clínico. Sin embargo, el Dr. Fauci dijo que la FDA se está “moviendo muy rápidamente” para aprobar el medicamento, según Knoller.

Asked when Remdesivir will be available for prescription, Dr Fauci says FDA working on approving the drug for marketing and expects "they'll be moving very expeditiously." Cautions that the drug trial was conducted on patients in hospitals. — Mark Knoller (@markknoller) April 29, 2020

Aquí la versión original del artículo en inglés en Heavy.com