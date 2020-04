[VIDEO] Gobernadores de Texas y Ohio planean reapertura a partir de mayo

A partir del 1 de mayo, Texas y Ohio relajarán sus ordenes de estancia en casa y le permitirán algunas empresas a que reabran a medida que la propagación del nuevo coronavirus parece disminuir. Texas permitirá que las tiendas minoristas, restaurantes y salas de cine reabran gradualmente a partir del 1 de mayo, anunció el lunes el gobernador Greg Abbott. Ohio comenzará a reabrir las tiendas minoristas el 12 de mayo, pero permitirá que varias fabricas y empresas de construcción vuelvan al trabajo antes de eso, anunció el gobernador de Ohio, Mike DeWine.



En Texas, los centros comerciales, restaurantes y salas de cine, junto con museos y bibliotecas, podrán abrir a una capacidad del 25% a partir del 1 de mayo.

“Debido a sus esfuerzos, el índice de infección del COVID-19 ha ido disminuyendo durante los últimos 17 días”, dijo Abbott en una conferencia de prensa el lunes, según informó KFOX14. “[La orden de estancia en casa] ha hecho el trabajo de frenar la propagación del COVID-19 y permitiré que caduque según estaba programado. Ahora es el momento de establecer un nuevo rumbo. Un curso que nos permita abrir negocios de una manera responsable en Texas”.

La orden sustituye todas los mandatos locales. Las empresas individuales no se verán obligadas a reabrir, y se pide a las poblaciones vulnerables que permanezcan en sus hogares.

Abbott también anunció que los condados con menos de cinco casos tendrán más flexibilidad durante el proceso de reapertura. Esta excepción se aplicaría a poco menos de la mitad de los condados del estado de Texas. No está claro si estos condados tendrán que completar un número mínimo de pruebas para asegurarse de que el número de casos, de hecho, sea menos de cinco.

Este anuncio se produce una semana después de que el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dijera en una aparición en el programa Tucker Carlson Tonight: “Hay cosas más importantes que el vivir, y eso es salvar a este país para mis hijos y mis nietos y salvar al país para todos nosotros”.

La entrevista completa con el gobernador está disponible en KFOX14.

Según FOX8, a partir del 1 de mayo, todos los procedimientos de atención médica que no requieran una estancia hospitalaria volverán a reanudarse en Ohio. Esto presuntamente incluye procedimientos de aborto, que tanto Ohio como Texas prohibieron o restringieron severamente en respuesta a la crisis del COVID-19. Los espacios generales de oficinas podrán reabrir el 4 de mayo, al igual que las industrias manufacturera, de distribución y de construcción.

Todavía se requieren mascarillas, y las escuelas, restaurantes y establecimientos de servicios de belleza permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Estos anuncios se producen después de que el gobernador Brian Kemp de Georgia anunciara que el estado comenzaría a reabrir la semana pasada, lo que provocó gran preocupación. El New York Times informó que Georgia tiene una de índices de pruebas más bajos de la nación y que el anuncio de Kemp se produce cuando los casos en el estado continúan ascendiendo.

El presidente Donald Trump emitió un tuit disociándose de la decisión de Kemp:

I (or @VP) never gave Governor Brian Kemp an OK on those few businesses outside of the Guidelines. FAKE NEWS! Spas, beauty salons, tattoo parlors, & barber shops should take a little slower path, but I told the Governor to do what is right for the great people of Georgia (& USA)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020