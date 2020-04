Top 5 Últimas Noticias Abril 3 de 2020

Dos días funestos y tristes se han vivido en Estados Unidos con más de 244,000 casos registrados de coronavirus y 5,900 muertes. Este miércoles y jueves han sido terribles registrándose más de 1,000 personas fallecidas en 24 horas, un número récord en todo el mundo. Una bebé de seis semanas hizo parte de la lamentable cifra.

Para el viernes ya habrán entrado en vigencia 16 órdenes estatales vigentes, y de esta forma oficialmente más del 40% de la población estadounidense deberá quedarse en casa. Estos son los estados que han implementado órdenes de quedarse en casa. CNN actualizará la lista a medida que entren más: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Louisiana, Massachussets, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oregón, Washington, West Virginia. Para más detalles de las recomendaciones cada Estado ver este link de CNN Español.

Otros Estados han ordenado el cierre de todos los negocios no esenciales, pero no llegaron a emitir órdenes oficiales de quedarse en casa. Estos estados son: Maryland, Nevada, Virginia y Kentucky. Alaska emitió pautas de distancia social de 2 metros el lunes pasado. Las empresas que no pueden cumplir con esa directriz deben cerrar antes de las 5 pm del martes.

En aquellos lugares donde la lucha contra el virus es incansable, ejemplos de solidaridad de empresas privadas dan esperanza y alegría en medio del drama. El equipo de fútbol americano, los Patriots, encabezados por su dueño Robert Kraft, utilizó su avión para transportar más de un millón de mascarillas, desde China hasta Estados Unidos para apoyar a Massachussets y Nueva York en sus esfuerzos por salvar vidas. La iniciativa tuvo el fin de dotar los elementos necesarios para protegerse del virus a los trabajadores médicos que los necesiten pues todos sabemos que la escasez de suministros médicos tiene a tantos en peligro de contagio. Los respiradores en Nueva York según las estadísticas están a seis días de terminarse antes de que se empiecen a tomar medidas drásticas y a compartir máquinas para evitar que muchos pacientes mueran por esta carencia.

Hablando de máscaras, en su discurso diario desde la Casa Blanca, El presidente Donald Trump anunció el jueves que su administración pronto publicará recomendaciones a nivel nacional sobre el uso de estas.

“No creo que sean obligatorias porque algunas personas no quieren hacer eso”, afirmó, y agregó que los estadounidenses que sí quieren usar cubiertas para la cara pueden “decidir por sí mismos”.

El mandatario repitió su comentario de que los revestimientos de tela como las bufandas serían ideales, tanto porque evitan el uso de máscaras de grado médico necesarias en los hospitales como por su grosor. La verdad es que cada vez más expertos de salud mundial recomiendan el uso de máscaras a la población civil sobretodo para evitar la propagación del virus de aquellos que lo padezcan y no lo sepan.

En materia de pruebas y su disponibilidad para detectar el virus, el pasado martes una compañía llamada Bodysphere afirmó falsamente que se emitió una Autorización de Uso de Emergencia de la FDA para una prueba de anticuerpos que podía detectar el coronavirus en dos minutos a partir de un pinchazo de sangre. Muchos medios cubrieron la noticia, pero hubo que retractarse y por eso aclaramos aquí quela FDA confirmó que la prueba NO ha sido autorizada en ese momento.

Se está contemplando en todo caso otra alternativa referente a una prueba de anticuerpos en la sangre. La prueba autorizada, de un fabricante llamado Cellex Inc., requiere que se extraiga sangre a través de una vena, y la prueba en sí misma solo se puede realizar en un laboratorio certificado. Hay aún argumentos encontrados en cuanto a su eficacia, pero en momentos críticos como estos donde el tiempo es otro, pueden resultar más las ventajas que los inconvenientes al respecto.

El gobierno de Texas puso en marcha un interesante plan que busca evitar que familias se queden sin vivienda. La medida suspendió temporalmente los desalojos en el estado, con solo algunas excepciones. Las autoridades recomiendan estar en comunicación con los arrendatarios para evitar problemas.

Ayer comentamos sobre la terrible pesadilla que viven varios pasajeros a borde de los cruceros que van a la deriva en las aguas de Florida. Después de días de incertidumbre sobre su destino final, los cruceros Zaandam y Rotterdam desembarcaron a los pasajeros aproximadamente a la 1 p.m., en el puerto de Fort Lauderdale, según Sharief.

El itinerario sudamericano del Zaandam cambió dramáticamente cuando nueve pasajeros dieron positivo por covid-19 y cuatro hombres murieron a bordo. Sharief dijo que los hombres tenían más de 70 años: dos habían sido diagnosticados con covid-19, uno sufrió un ataque cardíaco y otro sucumbió a una enfermedad preexistente.

En Europa la situación con la pandemia no da tregua ni parece atenuarse. España ya confirma más casos de coronavirus que China y hay más de 12.000 contagios entre el personal sanitario que atiende a los enfermos. En un periodo de 24 horas, se registraron otras 812 muertes en España por cuenta del coronavirus.

Con más de 7.300 muertes, la necesidad de espacio para los cadáveres ha obligado a habilitar una segunda morgue improvisada en Madrid. Las banderas en la capital española ondean a media asta luego de que se decretara luto oficial.

Dos noticias relevantes a Latinoamérica tienen que ver con Venezuela y Ecuador:

Donald Trump anunció la semana pasada el despliegue de la operación que según él sería “la más grande de Occidente”. El plan al mando de del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tiene como objetivo evitar la introducción de drogas ilegales al territorio estadounidense, sobretodo provenientes de Venezuela.

El coronavirus tiene a más de 2,700 personas contagiadas en Ecuador. La preocupante y dramática situación llegó a tal punto que decenas de personas no han podido enterrar a sus seres queridos.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. Estados Unidos tuvo los peores días de muertes por coronavirus de cualquier país hasta el momento

1,049 personas murieron tan solo el miércoles a causa del coronavirus en Estados Unidos, entre ellas una bebé de 6 semanas en Connecticut. Esta cifra y la del jueves ha sido la peor de fallecimientos en una jornada en todo el mundo, superando a Italia donde en su peor día fallecieron 919, y a España donde registraron un total de 913.

Según expertos, las personas que tienen la enfermedad pero no presentan síntomas son una fuente de propagación. La mayoría de estados del país se encuentran en cuarentena voluntaria y siguiendo las indicaciones de mantener distanciamiento social.

Desde el inicio de la pandemia en territorio estadounidense ya han muerto más de 5,900 personas y se han contagiado 244,000. Más en La Opinión.

2.Llegan a Estados Unidos desde China un millón de máscaras N95 en el avión del equipo de fútbol americano Patriots

El equipo de fútbol americano, New England Patriots, utilizó su avión para entregar 1,2 millones de máscaras protectoras desde China a los Estados Unidos. Las máscaras serán entregadas a trabajadores médicos que necesiten protegerse del coronavirus.

Inicialmente el gobernador de Massachusetts informó que había conseguido las máscaras por medio de fabricantes de China, pero que sin embargo, no tenía forma de transportarlas. Allí fue cuando el director de operaciones del equipo, Jonathan Kraft, tuvo la generosa idea.

“Gracias a un trabajo en equipo serio, Massachusetts recibirá más de 1 millón de máscaras N95 para nuestros trabajadores de primera línea… Muchas gracias a los Krafts y varios socios dedicados por hacer que esto suceda”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter. Más en El Universal.

3. ¿Qué sucede si no se puede pagar la renta a causa del Covid-19?

Las medidas económicas y ayudas a los ciudadanos varían dependiendo del estado, pero Texas tiene un ejemplar programa que vale la pena conocer en medio de la crisis que ha forzado a muchos a permanecer en casa sin poder trabajar.

El Tribunal Supremo de Texas decidió suspender hasta el 19 de abril la mayoría de los desalojos, incluidos aquellos causados por no pagar la renta. Entre las excepciones se encuentran los desalojos causados por considerarse una amenaza inminente de daño físico a otros o por participar en actividades ilícitas.

Sin embargo, la suspensión de los desalojos no evita que se deba seguir pagando la renta, en este caso, si no se cuenta con el dinero necesario, hay diferentes entidades sin ánimo de lucro dispuestas a ayudar económicamente. Es importante estar en comunicación con el administrador de la propiedad para estar al tanto de la situación y evaluar las opciones dadas las circunstancias.

Aquí más detalles en Univisión.

4. ¿Cómo es el despliegue de buques y aviones de Estados Unidos para la operación antidrogas más grande de Occidente?

Una operación antidrogas tendrá lugar en el Caribe y Pacífico, la iniciativa anunciada por el presidente Donald Trump, involucra a las Fuerzas Armadas y también a la Guardia Costera, de esta forma, contará con naves de guerra, aviones de vigilancia electrónica y tropas especiales, entre otros elementos.

Uno de los principales objetivos del despliegue que fue anunciado el jueves de la semana pasada, es frenar el tráfico de drogas de la región, especialmente los vínculos entre el chavismo en Venezuela y el narcotráfico. Trump se refirió a la operación como “la más grande de Occidente”,

La operación cuenta con el apoyo de otros países y está bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Más en Infobae.

5. Coronavirus en Ecuador: Cuerpos infectados en las calles de Guayaquil en medio de la pandemia

Ecuador es uno de los países más afectados por el coronavirus, el sistema médico está colapsado y no hay lugar para atender a los casi 3,000 casos de contagios que se han reportado.

Guayaquil se ha convertido en el epicentro de la epidemia y la situación se están saliendo de control. Esta semana han abandonado cuerpos de presuntas víctimas del virus en las calles, por falta de atención. Muchas familias también tienen cadáveres de sus familiares en sus hogares con miedo a manipularlos y ser contagiados.

Los hospitales y las morgues aseguran que hacen lo que pueden para arreglar la situación pero los esfuerzos no son suficientes. Según cifras oficiales de la Policía Nacional de Ecuador, se han recolectado más de 300 cuerpos del 23 al 30 de marzo. Más en CNN Español.

