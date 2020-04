El coronavirus reaparecerá en el otoño: ¿será más fuerte?

Estados Unidos está dando una dura batalla para poner freno al avance del coronavirus, y justo cuando se estima que el pico de la pandemia se está dando y que los contagios pronto comenzará a descender para volver en un par de meses a la normalidad, hay un detalle que preocupa a las autoridades: el brote resurgirá en una nueva oleada.

Y para evitar que cuando eso ocurra genere más muertes, se debe seguir con medidas de protección. Hasta el momento el coronavirus ha dejado ya 16,000 decesos y los contagios se acercan al medio millón.

Así lo advirtió el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de la Casa Blanca, quien dijo que mientras se avance hacia la regularización de las cosas, cuando el brote empiece a disminuir, habrá que tomar medidas porque se anticipa que los contagios resurjan en el otoño en una segunda ola del virus.

«Las claves son asegurarnos de que tenemos en su lugar las cosas que no estaban en su lugar en enero, que tenemos la capacidad de movilizar la identificación – prueba – identificación, aislamiento, rastreo de contactos», dijo Fauci en diálogo con la Revista de la Asociación Médica Americana. «Habrá casos. Tenemos que ser capaces de actuar sobre ellos de una manera muy deliberada que no nos permita entrar en la situación en la que nos encontramos ahora».

Fauci tambien habló con Bussiness Insider sobre el resurgimiento del brote para el otoño y emitió desde ya varias recomendaciones.



«Si volvemos a alguna forma de normalidad, debemos tener cuidado de no volver a dejar que se nos escape de las manos… No envíes a un niño enfermo a la escuela. No envíes a un trabajador enfermo al lugar de trabajo. Nunca más vuelvas a estrechar la mano. Quiero decir que parece una locura, pero así es como debe ser, hasta que lleguemos a un punto donde sabemos que la población está protegida», dijo Fauci.

«Tenemos la costumbre de superar un desafío, decimos que pasemos al problema actual, pero nunca deberíamos estar en una posición de ser golpeados de esta manera y tener que luchar para responder de nuevo», agregó el experto.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo también manifestó con preocupación que la gente se confíe en las próximas semanas y dejó claro que cuando el virus resurja, hay que estar preparados para evitar que las cosas sean peores que en esta primera etapa.

“La gripe española de 1918 llegó en tres oleadas. Estamos en la primera ola. Todo el mundo asume: bueno, una vez que hayamos superado esto, hemos terminado’. No sería tan rápido asumir eso», dijo Cuomo. “Este virus nos lleva la delantera desde el primer día. Hemos subestimado al enemigo, y eso siempre es peligroso. Y no deberíamos hacer eso otra vez».

Tanto Fauci como Cuomo dejaron claro que lo único que hará cantar victoria sobre el virus será la aparición de una vacuna, pero para llegar allí, afirman que podría llevar al menos 18 meses entre desarrollar, probar y distribuir la cura.