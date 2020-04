¿Por qué el coronavirus está afectando más a la comunidad afroamericana?

Durante la rueda de prensa de la Casa Blanca el martes, se le preguntó a Donald Trump por qué parece ser que la comunidad afroamericana corre mayor riesgo durante el brote del coronavirus, momento en que el presidente le concedió el podio al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.



El Dr. Fauci, se ha convertido en una especie de héroe americano en medio de la pandemia del COVID-19. Como el experto médico de la nación durante estos tiempos inciertos, es una de las pocas figuras claves en el equipo especial encargado de temas sobre el coronavirus de la Casa Blanca que le ofrece al público declaraciones fácticas y basadas en investigaciones científicas.

Desafortunadamente, el Dr. Fauci no tuvo buenas noticias en cuanto al tema de porque la comunidad afroamericana está en mayor riesgo de infección.

El médico dijo: «Es una exacerbación de una disparidad de salud. Hemos sabido desde siempre que enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el asma afectan desproporcionadamente a las comunidades minoritarias, particularmente a los afroamericanos…Estamos muy preocupados por esto. Es muy triste. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora, excepto darles la mejor atención posible para evitar esas complicaciones».

Dr. Fauci speaks about African-Americans being hit particularly hard by coronavirus infections: "Nothing we can do about it right now except to try and give them the best possible care" https://t.co/ghcURZHxfk pic.twitter.com/Jxfjs0H2t1 — CBS News (@CBSNews) April 7, 2020

La Presidente de la Asociación Médica Estadounidense, Dr. Patrice Harris, dijo: «Tenemos primeras evidencias de que debemos prestar atención especial a la raza y la etnia».

La Dra. Camara Phyllis Jones, una médico de familia y epidemiógena explicó: «Lo que sucede es que los afroamericanos se están infectando más porque están expuestos más, y una vez infectados están muriendo más porque sus cuerpos — nuestros cuerpos — han llevado la carga de una desinversión crónica (y) descuido activo de la comunidad. Lo que entiendo es que se debe al racismo estructural, que nos pone en trabajos donde estamos expuestos y menos valorados y no tenemos la protección que necesitamos».

Dr. Fauci: When you look at underlying conditions that lead to death w/ coronavirus African Americans are impacted disproportionately. Adds: "It's very sad. It's nothing we can do about it right now except to try to give them the best possible care to avoid those complications." — Yamiche Alcindor (@Yamiche) April 7, 2020

Mientras que todos están en riesgo de contagio, los datos muestran que más afroamericanos se están enfermando y muriendo por el coronavirus. A partir del martes, el 33 por ciento de todos los casos positivos en Michigan eran afroamericanos y representaban el 40 por ciento de las muertes. En Illinois, los residentes afroamericanos componen el 42 por ciento de las muertes por coronavirus.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo: «Estos nuevos datos nos muestran algo profundamente alarmante sobre la propagación del COVID-19 y es un claro recordatorio de los problemas graves que por mucho tiempo han creado impactantes dispares en la salud de las comunidades de Chicago». Las cifras en Chicago muestran que los afroamericanos están muriendo seis veces más rápido que los residentes blancos, y componen el 68 por ciento de las muertes de la ciudad.

En Luisiana, el gobernador John Bel Edwards afirmo que de las 512 muertes debido al coronavirus del estado, más del 70 por ciento eran pacientes afroamericanos. Tomando en cuenta que los afroamericanos sólo forman el 32 por ciento de la población del estado, es un número exorbitante.

Black people are dying from #COVID19 at disproportionate levels across the U.S. In Louisiana, 70% of all coronavirus-related deaths are of African Americans. pic.twitter.com/PwQRBNPG9d — AJ+ (@ajplus) April 7, 2020

El senador Bernie Sanders tuiteó el martes: «Es inaceptable que los afroamericanos se estén enfermando y muriendo por el coronavirus en números tan desproporcionadamente altos. Debemos resolver las terribles disparidades raciales en la salud que tenemos en este país».

It is unacceptable that African Americans are getting sick and dying from the coronavirus at such disproportionately high rates. We must solve the horrific racial disparities in health that we have in this country. https://t.co/dtrCYwCqfT — Bernie Sanders (@SenSanders) April 7, 2020

Hay una gran preocupación entre las comunidades afroamericanas sobre usar máscaras faciales en público

I don’t feel safe wearing a handkerchief or something else that isn’t CLEARLY a protective mask covering my face to the store because I am a Black man living in this world. I want to stay alive but I also want to stay alive. — Aaron Thomas (@Aaron_TheThomas) April 4, 2020

Trevon Logan, un profesor de economía de Ohio State University, dijo a CNN que los afroamericanos temen usar las mascarillas faciales recomendadas por los CDC en público. Dijo: «Tenemos muchos ejemplos de la presunta criminalidad del hombre negro en general. Y encima nos aconsejan salir en público con algo que… sin duda se puede interpretar como criminal o nefasto, particularmente cuando se aplica al hombre negro”.

«Esto es dentro del contexto más amplio del hombre negro que concuerda con la descripción de un sospechoso que lleva una capucha puesta, que tiene el rostro cubierto», continuó Logan. «Casi como el típico boceto criminal de cualquier sospechoso de raza negra.»