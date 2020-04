Top 5 Últimas Noticias Abril 26 de 2020

Los Estados Unidos siguen batiendo récords de contagiados (960,897) y muertes por Coronavirus (54 265). Han transcurrido ya más de cinco angustiosas semanas con cifras altas y alarmantes que podrían escalar aún más si los ciudadanos tuvieran acceso a más pruebas.

Ya que está en manos de cada Estado manejar la conducción de sus pruebas para determinar mecanismos de control y reapertura paso a paso, traemos este ejemplo. El gobernador Andrew Cuomo aseguró que el 21% de los habitantes de Nueva York se han infectado de coronavirus. El estudio tiene la hipótesis de que los casos de coronavirus en Nueva York podrían superar los 2,5 millones, diez veces más que el recuento oficial. Este panorama cambia las reglas de juego y reapertura.

No obstante lo que se conoce en materia de casos de infección, pero sobretodo lo que se desconoce, el regreso a la “normalidad” ya es un hecho en algunos Estados de Estados Unidos, donde los gobernadores han disminuido las medidas de prevención para permitir que los comercios abran sus puertas para salir de la crisis económica. ¿Cómo lo están haciendo?

Para evitar una mayor propagación del virus en el Centro de Procesamiento de Inmigración y Control de Aduanas, un juez dio la orden de liberar a los detenidos que son más vulnerables a contraer el virus. El objetivo es que los detenidos puedan mantener distancia social entre ellos de por lo menos seis pies de distancia.

Las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ya tienen fecha de reapertura al público si la cuarentena no se alarga. Se espera que en seis semanas los usuarios puedan retomar sus trámites.

Desde Italia que ha sufrido tanto con la pandemia vienen noticias alentadoras. El Instituto Superior de Salud realizó un estudio con resultados alentadores frente a la permanencia del virus en superficies a altas temperaturas. Los resultados demostraron que a una temperatura de 37 °C el virus vive un solo día. Una esperanza para todas las naciones que ansían el verano.

1. 1 de cada 5 neoyorquinos habría sido contagiado por el coronavirus: resultados de pruebas

Los datos indican que Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, está bajando la curva de coronavirus a pesar de estar sufriendo un leve repunte, sin embargo, el gobernador Andrew Cuomo informó este sábado que fallecieron 437 personas.

Con el objetivo de determinar la tasa de infección, se realizó un estudio con aproximadamente 3.000 muestras de sangre de voluntarios en 40 lugares en 19 condados del estado de New York, los resultados demostraron que 1 de cada 5 residentes de la ciudad de Nueva York ya ha tenido coronavirus.

La ciudad de New York dio el porcentaje más alto de infectados en el estado con un 21,2%. Además, se reafirmó que los latinos y los negros han sido las poblaciones más afectadas.

El gobernador admitió que el número real de muertes no es exacto porque no incluye a las personas que han muerto en sus casas o no se realizaron la prueba de COVID-19.

2. Juez federal de California ordena a ICE reducción del número de detenidos en una cárcel de California para evitar contagios del covid-19

El juez federal de Los Ángeles, Jesús Bernal, ordenó que el número de detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se debe reducir hasta que los detenidos logren mantener una distancia social de seis pies entre sí, en todo momento y en todos los lugares.

“En esta etapa de la pandemia, la amenaza es aún más clara. El número de detenidos de inmigración que dan positivo por Covid-19 continúa aumentando a un ritmo alarmante”, escribió el juez. Más en este informe de Univisión.

Con la órden, al menos unas 350 personas, entre ellas las más vulnerables (mayores de 55 años, embarazadas, con diabetes, cáncer, enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, entre otras), deberán ser liberadas o transferidas a otros centros de inmigración con mayor capacidad. Más en Univision.

3. ¿Cómo volver a la normalidad después de la pandemia de coronavirus? Esto es lo que están haciendo algunos países y estados de EE.UU.

Aunque el coronavirus sigue costando la vida de miles de personas diariamente en Estados Unidos, el país avanza en su lucha para volver a la normalidad. Varios gobernadores han anunciado fechas para retornar gradualmente a las actividades y sus planes para hacerlo.

Georgia ya retomó las actividades comerciales, sin embargo, el presidente Donald Trump anunció su desacuerdo frente a que el gobierno abriese instalaciones que violan las pautas de la fase uno de reapertura como salones de belleza. Mientras tanto, la alcaldesa de Las Vegas insiste en querer abrir los casinos pese a no tener ningún plan de prevención.

Por su parte, los gobernadores de Tennesse, Carolina del Sur, Colorado y Oklahoma planean reabrir sus negocios no esenciales en los próximos días. Aseguran que lo harán de forma segura y responsable. Mientras que desde Michigan a Nueva York sus gobernadores aseguran que aún no es tiempo de rebajar las medidas.

Un estudio publicado en la revista médica The Lancet recomienda no levantar las órdenes de confinamiento por completo hasta que una vacuna esté lista para implementarse. Expertos han insistido en que levantar las medidas de forma prematura provoca una segunda ola de infección. Más em CNN Español.

4. USCIS le pone fecha a la reapertura de sus oficinas para atención al público

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que a partir del 4 de junio abrirá sus oficinas para atender directamente al público. La agencia ha estado cerrada físicamente desde el pasado 18 de marzo por la emergencia del coronavirus.

Actualmente el personal de USCIS trabaja en tareas que no involucran el contacto físico y atienden a los usuarios que se comunican por medio de los canales de atención. Los usuarios deben estar atentos a próximos comunicados de nuevas fechas para la realización de trámites como ceremonias de naturalización, entrevistas de asilo o de ciudadanía.

“Las oficinas locales de USCIS enviarán notificaciones a los solicitantes y peticionarios que tienen citas programadas y ceremonias de naturalización que se han visto afectadas por este cierre temporal”, informó en un comunicado.

Las oficinas abrirán en seis semanas con normalidad a menos que la cuarentena se prolongue.

5. Un estudio sobre la resistencia del coronavirus genera esperanzas en Italia

Italia es uno de los países más afectados durante la pandemia, el país ha confirmado cerca de 26.000 víctimas mortales y 193.000 contagios. Sin embargo, esta semana se confirmó la tendencia a la baja en contagios de coronavirus, una noticia esperanzadora.

“La situación epidemiológica ha mejorado significativamente… El número de pacientes con síntomas (más de 100.000) está disminuyendo cada día”, reveló el presidente del ISS durante una rueda de prensa.

Un estudio del Instituto Superior de Salud (ISS) de Italia demostró que el virus a una temperatura ambiente de 37°C el Covid-19 puede durar solo un día contra los siete que sobrevive a 22°C. Se espera que cuando comience el verano en el hemisferio norte la tasa de contagios disminuya notablemente.

Italia prepara la reapertura gradual del país a partir del 3 de mayo, por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, informó que será necesario que los ciudadanos que salgan a la calle lleven mascarillas para evitar contagios.