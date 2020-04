La fiebre es síntoma clave del Coronavirus: ¿cómo medirla sin un termómetro?

Desde el comienzo de la propagación del coronavirus COVID-19, una cosa ha quedado clara: la fiebre es uno de los síntomas clave del coronavirus. Los CDC dicen que la fiebre, la tos y la falta de aliento son los tres síntomas principales, aunque los casos han variado desde no tener síntomas o síntomas leves hasta enfermedades graves e incluso la muerte.

Las personas ahora se están volviendo muy conscientes de esos síntomas para poder saber si deberían hacerse la prueba o aislarse en sus casas hasta que se hayan recuperado o salir corriendo al hospital, dependiendo la gravedad de la temperatura. Sin embargo, el problema actual que muchos enfrentan con la fiebre como síntoma es que no hay termómetros, hay escaces en las tiendas y muchos hogares no cuentan con uno. Y definitivamente no deberían dirigirse a la farmacia local si corren con suerte, para recoger uno si tienen fiebre.

Entonces la pregunta del millón es: ¿Cómo puede alguien saber si tiene fiebre sin un termómetro?

La respuesta es sencila. Hay que buscar otras indicaciones de fiebre si no se tiene un termómetro.

Hay algunas maneras en que puede determinar si puede tener fiebre, incluso si no se mide la temperatura. Tener una temperatura específica es solo una de las indicaciones de que tienes fiebre. Otros signos de fiebre son escalofríos, sudores, enrojecimiento de la piel y dolores corporales.



El presidente del grupo médico de médicos de familia de Santa Mónica, David Cutler, le dijo a Insider que “Sentir que tienes fiebre es una forma bastante precisa de saberlo. Si sientes calor o escalofríos, hay muchas posibilidades de que tenga fiebre”.

Y si estás aislado con otra persona, siempre puedes intentar hacer la prueba de la frente también, que no es tan precisa como un termómetro pero aún puede dar indicios de fiebre. Simplemente haz que tu pareja o esa persona con la que estés toque su propia frente con el dorso de la mano, como punto de referencia, y luego toque la tuya con el dorso de la mano. No funcionará tocarse la frente uno mismo, ya que todo el cuerpo puede sentirse caliente si tiene fiebre.

La temperatura de una fiebre y una temperatura normal varía entre cada individuo. Según la Facultad de Medicina de Harvard, la fiebre se da cuando la temperatura corporal de un adulto alcanza los 100.4 ° F (38 ° C) o más. La temperatura corporal promedio de un adulto sin fiebre es de 98.6 ° F (37 ° C). Dicho esto, la temperatura corporal normal de cada persona puede variar, en función de muchos factores diferentes.

Cada persona puede tener diferentes temperaturas corporales, y también puede cambiar durante el día, según el momento en que alguien coma o haga ejercicio.

La Facultad de Medicina de Harvard agrega que “la temperatura corporal a menudo es más alta en la tarde que cuando te levantas por la mañana”.



Los CDC también han definido tener fiebre como un adulto que alcanza la temperatura medida de al menos 100.4 ° F (38 ° C). También dicen que “se puede considerar que la fiebre está presente si una persona no se ha medido la temperatura pero se siente caliente al tacto o tiene antecedentes de sentirse febril”.

Investigaciones recientes indican que la temperatura promedio del cuerpo humano ha disminuido desde la Revolución Industrial, y en realidad es más como 97.9 ° F (36.6 ° C).