Cheques de estímulo COVID-19: ¿Califican los beneficiarios de SSI y SSDI?

A medida que los estadounidenses comienzan a recibir sus cheques de estímulo COVID-19, muchas personas se preguntan si califican. Entre ellos: las personas que reciben cheques de SSI (Ingresos de Seguridad Suplementarios) o SSDI (Ingresos de Seguridad Suplementarios por Discapacidad)

pueden preguntarse si califican para el dinero de estímulo.

La respuesta es SÍ: las personas con SSI, SSDI y discapacidad califican para los controles de estímulo económico. De hecho, para obtener el cheque, si recibe Ingresos de Seguridad Suplementarios o SSI, no necesitará tomar ninguna medida. Lo mismo se aplica al Seguro de Incapacidad del Seguro Social, o SSDI. Recibirá automáticamente los pagos de coronavirus.

En un comunicado de prensa del 15 de abril, el IRS anunció:

“El Servicio de Impuestos Internos, en colaboración con el Departamento del Tesoro y la Administración de la Seguridad Social, anunció hoy que los beneficiarios de los Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI) recibirán automáticamente pagos automáticos de impacto económico. Los beneficiarios de SSI recibirán un Pago de Impacto Económico de $1,200 sin que sea necesaria ninguna otra acción por su parte. El IRS proyecta que los pagos para este grupo saldrán a más tardar a principios de mayo”.

“Dado que los destinatarios de SSI generalmente no están obligados a presentar declaraciones de impuestos, el IRS tuvo que trabajar extensamente con estas otras agencias gubernamentales para determinar una forma de entregar de forma rápida y precisa los pagos de impacto económico a este grupo”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig en una noticia. lanzamiento. “El trabajo de programación adicional permanece, pero este paso simplifica el proceso para que los destinatarios de SSI reciban estos pagos de $1,200 de manera rápida y fácil de manera automática. Agradecemos la asistencia de la SSA y la Oficina de Servicios Fiscales en este esfuerzo”.

La declaración del IRS continuó:

“A principios de este mes, el IRS tomó una acción similar para garantizar que aquellos que reciben beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social y beneficios de jubilación ferroviaria puedan recibir pagos automáticos de $1,200. Si bien estos grupos reciben los Formularios 1099, muchos en este grupo generalmente no presentan declaraciones de impuestos. Se espera que las personas en estos grupos vean los pagos automáticos de $1,200 a finales de este mes. Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 también recibirán los pagos automáticamente”.

Cerca de 80 millones de pagos están llegando a las cuentas bancarias esta semana. El sitio web del IRS confirma esto. “Las personas que reciben beneficios de jubilación, discapacidad (SSDI) o de sobreviviente del Seguro Social” recibirán el Pago de Impacto Económico automáticamente sin tomar medidas adicionales”.

También debe cumplir con otros requisitos: Tener un número de Seguro Social válido, no puede ser reclamado como dependiente de otro contribuyente y debe tener un ingreso bruto ajustado bajo ciertos límites, según el IRS.

El cheque de estímulo se enviará aunque reciba sus cheques de SSI o SSDI. “El Departamento del Tesoro, no la Administración del Seguro Social, realizará estos pagos automáticos a los destinatarios de SSI. Los destinatarios generalmente recibirán los pagos automáticos por depósito directo, tarjeta de débito Direct Express o por cheque en papel, tal como normalmente recibirían sus beneficios de SSI”, revela el IRS.

AARP dice que los beneficiarios de SSI que “no estaban obligados a presentar declaraciones de impuestos federales para 2018 o 2019” no necesitarán presentar documentación adicional para obtener el cheque de estímulo de $1,200.

AARP señaló: “Los pagos de estímulo también se enviarán automáticamente a los beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) que no estaban obligados a presentar declaraciones de impuestos para 2018 o 2019. Al igual que los beneficiarios del Seguro Social, los beneficiarios de SSDI también reciben declaraciones de beneficios SSA-1099 cada enero, que el IRS usará para enviar los pagos”.

AARP luchó arduamente para garantizar que estos pagos fueran a personas que dependen de la Seguridad Social y que no están obligadas a presentar impuestos”, dijo Bill Sweeney, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de AARP. “Fue un error pedirles que completaran documentos adicionales, especialmente en medio de esta crisis, para obtener los beneficios que necesitan. Estamos muy agradecidos por el curso revertido del IRS y acordamos trabajar con el Seguro Social para obtener estos cheques automáticamente sin papeleo adicional o burocracia”.

Esto es lo que necesita saber:

¿Qué sucede si tiene SSI pero tiene hijos dependientes?

Si tiene dependientes y está en SSI o SSDI, puede calificar para otros $500 cada uno si son menores de 17 años. Para obtener ese dinero, debe completar el formulario en línea del IRS para quienes no declaran, dice AARP. Lo puedes encontrar aquí.

La ley “proporciona a los contribuyentes elegibles con hijos menores de 17 años que califican para recibir $500 adicionales. Para los contribuyentes que presentaron declaraciones de impuestos en 2018 o 2019, los pagos por hijos serán automáticos”, dice el IRS.

“Sin embargo, a muchos que obtienen beneficios generalmente no se les exige presentar declaraciones de impuestos. Si tienen hijos que califican, se necesita un paso adicional para agregar $500 por niño a su pago automático de $1,200 si no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019”.

El IRS ha establecido una herramienta especial para ayudar. Para aquellos que reciben beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social (SSDI), beneficios de jubilación ferroviaria o SSI y tienen un hijo calificado, pueden registrarse rápidamente visitando la herramienta especial disponible solo en IRS.gov y proporcionar su información en la sección de No declarantes.

Al tomar rápidamente medidas para ingresar su información en el sitio web del IRS y la de sus hijos calificados, podrá recibir el pago de $500 por hijo dependiente además de su pago individual de $1,200. Si los beneficiarios de estos grupos no brindan su información al IRS pronto, tendrán que esperar hasta más tarde para recibir sus $500 por hijo calificado.

¿Quién es elegible para los cheques de estímulo COVID-19?

El IRS explica: “Los contribuyentes con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000 para individuos y hasta $150,000 para parejas casadas que presenten declaraciones conjuntas recibirán el pago completo. Para los declarantes con ingresos superiores a esos montos, el monto del pago se reduce en $5 por cada $100 por encima de los umbrales de $75,000 / $150,000. Los declarantes solteros con ingresos superiores a $99,000 y $198,000 para declarantes conjuntas sin hijos no son elegibles. Los beneficiarios del Seguro Social y los jubilados ferroviarios que de otro modo no están obligados a presentar una declaración de impuestos también son elegibles y no tendrán que presentar una declaración.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para individuos o $2,400 para parejas casadas y hasta $500 por cada hijo calificado.

Por lo general, el IRS está utilizando su formulario de impuestos de 2019 o 2018 para decidir si recibe el cheque de estímulo (2018 si aún no ha presentado el 2019).



¿Qué sucede si el IRS no tiene la información de su depósito directo?

El Tesoro ya desarrolló un portal para que las personas puedan proporcionar

su información bancaria al IRS en línea, y recibir pagos de inmediato en lugar de cheques por correo. Más detalles aquí.

Esta es la versión original del artículo en inglés de Heavy.com

Otros temas interesantes en Ahora Mismo referentes a Coronavirus y cheques de estímulo: