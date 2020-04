Cheques de estímulo COVID-19: Problema técnico solucionado para veteranos

Después de una confusión inicial, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció que los veteranos militares que califican y que reciben beneficios de VA pero que no presentaron declaraciones de impuestos también recibirán sus cheques de estímulo COVID-19 automáticamente.

Este asunto generó enorme preocupación de que algunos de los veteranos no recibirían cheques de estímulo porque no todos presentan declaraciones de impuestos o reciben seguridad social y se estaban quedando por fuera. Muchos de esos veteranos sí reciben beneficios de VA como pensiones.

El 17 de abril, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS anunciaron que “están trabajando directamente con el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de EE. UU. para garantizar que los Veteranos y sus beneficiarios que reciben los pagos de beneficios de Compensación y Pensión (C&P) reciban su Pago de Impacto Económico, es decir sus cheques de estímulo sin papeleo adicional”.

El cambio afectará principalmente a veteranos discapacitados y de bajos ingresos y a sus familiares sobrevivientes, según Stars and Stripes, que agregó que podría tardar semanas para que los veteranos reciban los cheques.

“Los pagos de impacto económico se emitirán automáticamente a nuestros veteranos y sus familias que no presentaron declaraciones de impuestos para 2018 o 2019 ”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “El Tesoro, el IRS y el VA están trabajando arduamente para garantizar que los héroes de nuestra nación reciban estos pagos rápidamente y sin ninguna acción o papeleo adicional”.

El VA ahora comparte información con el Tesoro para que el Tesoro pueda enviar sus cheques a los veteranos y sus familiares que reciben beneficios del VA. “Muchos han expresado su preocupación de que los veteranos y sus beneficiarios sean pasados ​​por alto … simplemente porque no presentan una declaración anual de impuestos ”, dijo el secretario de VA Robert Wilkie. “Esta colaboración asegurará que nuestros veteranos reciban pagos de la Ley CARES sin ninguna acción adicional o papeleo requerido”.

Puedes encontrar el Comunicado de prensa aquí. The Military Times señaló que, dado que obtienes $500 adicionales por hijos dependientes, para obtener ese dinero, debe dar un paso adicional: “las personas que no hayan presentado una declaración de impuestos y tengan un dependiente deberán visitar el sitio web del IRS y actualizar su cuenta para reflejar el dinero adicional adeudado”.

Esto es lo que necesita saber:

¿Quién califica para un cheque de estímulo?

Las personas, veteranas o no, aún deben pasar ciertas pruebas de ingresos para obtener el cheque de estímulo.

El comunicado de prensa aconsejaba:

Muchos beneficiarios que no presentan declaraciones de impuestos ya han comenzado a utilizar la herramienta ‘No declarantes: Ingrese información de pago‘ para proporcionar información personal básica para recibir su EIP. No se interrumpirán los pagos que se procesen con esta herramienta en línea. Se alienta a los veteranos con acceso a Internet a continuar proporcionando información.

Para aquellos que no tienen acceso, o eligen no usar la herramienta ‘Non-Filers: Enter Payment‘, su EIP pago se procesará sin más acciones requeridas de su parte.

¿Quién puede recibir un pago?

El IRS explica:

“Los contribuyentes con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000 para individuos y hasta $150,000 para parejas casadas que presenten declaraciones conjuntas recibirán el pago completo. Para los declarantes con ingresos superiores a esos montos, el monto del pago se reduce en $5 por cada $100 por encima de los umbrales de $75,000 / $150,000. Los declarantes solteros con ingresos superiores a $99,000 y $198,000 para declarantes conjuntos sin hijos no son elegibles. Los beneficiarios del Seguro Social y los jubilados ferroviarios que de otro modo no están obligados a presentar una declaración de impuestos también son elegibles y no tendrán que presentar una declaración”.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para individuos o $2,400 para parejas casadas y hasta $500 por cada hijo calificado. Por lo general, el IRS está utilizando su formulario de impuestos de 2019 o 2018 para decidir si recibe el cheque de estímulo (2018 si aún no ha presentado el 2019).

Aquí la versión original del artículo en inglés publicado por Heavy.com

