Cheques de estímulo COVID-19: ¿tengo que pagar impuestos sobre estos?

Los cheques de estímulo por la pandemia de COVID-19 ya comenzaron a enviarse a las cuentas corrientes de las personas. Eso plantea la pregunta: ¿necesita pagar impuestos sobre su cheque de estímulo?

La respuesta es NO. Según Money.com, el cheque de estímulo no reducirá su reembolso de impuestos de 2020.

El cheque de estímulo es adicional a lo que haya recibido de todos modos. Además, no se cuenta como ingreso, por lo que, según Money.com, el cheque de estímulo «no estará sujeto a impuestos y no afectará su categoría de impuesto sobre la renta para 2020».

The New York Times planteó una pregunta similar: «¿Tengo que pagar impuestos sobre la renta sobre el monto de mi cheque de estímulo?» El periódico respondió: «No.» Además, el Times dice que el pago no se embargará para pagar los impagos de préstamos estudiantiles o el pago de la deuda, incluso al IRS. Según The Times, eso podría no aplicarse a aquellas personas que se quedaron atrás en los pagos de la manutención de sus hijos.

Aquí hay una calculadora de cheques de estímulo para ayudarlo a estimar la cantidad de su cheque.

Esto es lo que necesita saber:

¿Cuáles son las calificaciones de ingresos? ¿Cuándo recibirá el cheque?

El IRS tuiteó el 11 de abril de 2020 que ya había comenzado a enviar cheques. «#IRS depositó los primeros pagos de impacto económico en las cuentas bancarias de los contribuyentes hoy. Sabemos que muchas personas están ansiosas por recibir sus pagos; continuaremos emitiéndolos tan rápido como podamos», escribió el IRS en un tweet.

#IRS deposited the first Economic Impact Payments into taxpayers’ bank accounts today. We know many people are anxious to get their payments; we’ll continue issuing them as fast as we can. For #COVIDreliefIRS updates see: https://t.co/hEEWmgHA9V pic.twitter.com/2bSHOTjMAS — IRS (@IRSnews) April 11, 2020

El sitio web del IRS también dice: «No llame. La mayoría de las personas no necesitarán tomar ninguna medida

Vuelva a menudo para ver las actualizaciones”.

Obtenga más información del IRS sobre la elegibilidad para sus cheques aquí.

“El IRS se compromete a ayudarlo a obtener su Pago de Impacto Económico lo antes posible. Los pagos, también conocidos por algunos como cheques de estímulo, son automáticos para la mayoría de los contribuyentes. Los contribuyentes que presentaron declaraciones de impuestos en 2018 y 2019 y la mayoría de los adultos mayores y jubilados no necesitan más medidas”, dice el IRS.

Sin embargo, CNN informó que la distribución se hará cuanto antes.

Los cheques probablemente se depositarán a las personas para las cuales el IRS ya tiene información de depósito directo a la mano. Según CNN, podría tomar hasta 20 semanas para otras personas. CNN también informó que los receptores de seguridad social que ya reciben sus beneficios de seguridad social directamente depositados en sus cuentas bancarias recibirán el cheque de estímulo de la misma manera. Otras personas recibirán el cheque por correo.



¿Quién es elegible para los cheques de estímulo COVID-19?

El IRS explica: “Los contribuyentes con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000 para individuos y hasta $150,000 para parejas casadas que presenten declaraciones conjuntas recibirán el pago completo. Para los declarantes con ingresos superiores a esos montos, el monto del pago se reduce en $5 por cada $100 por encima de los umbrales de $75,000 / $150,000. Los declarantes solteros con ingresos superiores a $99,000 y $198,000 para declarantes conjuntos sin hijos no son elegibles. Los beneficiarios del Seguro Social y los jubilados ferroviarios que de otro modo no están obligados a presentar una declaración de impuestos también son elegibles y no tendrán que presentar una declaración.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para individuos o $2,400 para parejas casadas y hasta $500 por cada hijo calificado.

Por lo general, el IRS está utilizando su formulario de impuestos de 2019 o 2018 para decidir si recibe el cheque de estímulo (2018 si aún no ha presentado el 2019).

El 30 de marzo de 2020, el IRS anunció: “El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos anunciaron hoy que la distribución de los pagos de impacto económico comenzará en las próximas tres semanas y se distribuirá automáticamente, sin que se requiera ninguna acción para la mayoría de las personas. Sin embargo, algunos contribuyentes que generalmente no presentan declaraciones deberán presentar una declaración de impuestos simple para recibir el pago de impacto económico”.



¿Qué sucede si el IRS no tiene su información de depósito directo?

“En las próximas semanas, el Tesoro planea desarrollar un portal basado en la web para que las personas puedan proporcionar

su información bancaria al IRS en línea, para que las personas puedan recibir pagos de inmediato en lugar de cheques por correo”, dice el IRS.

Este es el artículo original de nuestra página hermana Heavy.com

