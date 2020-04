Cheques de estímulo COVID-19: Sistemas bancarios fuera de línea para usuarios

Los sistemas en línea de muchos bancos cayeron el 15 de abril cuando millones de estadounidenses verificaron sus cuentas para ver si habían recibido un cheque de estímulo COVID-19.

A partir del miércoles por la mañana, los bancos de todo Estados Unidos informaron interrupciones en sus sitios web y aplicaciones cuando las personas comenzaron a iniciar una sesión en sus cuentas para acceder a los pagos de estímulo.

Se esperaba que más de 80 millones de estadounidenses recibieran un pago de estímulo de $1,200 o más en su cuenta bancaria, según el Departamento del Tesoro de EE. UU.

La mayoría de los estadounidenses elegibles que presentaron impuestos en el año fiscal 2018 o 2019 recibirían $1,200 o más, ya sea como depósito directo o como cheque enviado por correo, dependiendo de sus declaraciones de impuestos anteriores.

Se reportaron problemas con varios de los principales bancos estadounidenses, incluidos PNC y SunTrust.

Se reportaron problemas con U.S.Bank, PNC, SunTrust, BB&T y Fifth Third Bank. Downdetector también mencionó que Citi y JPMorgan Chase experimentaron interrupciones durante todo el día. La mayoría de los bancos han publicado declaraciones sobre la situación.

SunTrust publicó una actualización en Twitter sobre la situación:

We’re working to quickly resolve the mobile banking & 800# issues that some clients are experiencing. We understand how important it is for you to have access to your account info, especially now. We apologize & appreciate your patience. Check back here for updates. — SunTrust (@SunTrust) April 15, 2020

La compañía escribió: “Estamos trabajando para resolver rápidamente los problemas de banca móvil y 800 # que algunos clientes están experimentando. Entendemos lo importante que es para usted tener acceso a la información de su cuenta, especialmente ahora. Pedimos disculpas y apreciamos su paciencia. Vuelva a revisar aquí para las actualizaciones.”

U.S.Bank dijo en un comunicado a Fox2 que estaba al tanto del problema: “Somos conscientes de que algunos de nuestros clientes informan problemas intermitentes cuando intentan iniciar sesión en sus cuentas a través de usbank.com y nuestra aplicación móvil”. Agradecemos su paciencia mientras nuestros equipos investigan este asunto ”.

La portavoz de PNC, Marcey Zwiebel, dijo: “Al igual que otros bancos, los clientes de PNC han experimentado el acceso intermitente móvil y al centro de atención en la actualidad. Este es el resultado de un volumen sin precedentes de clientes que utilizan estos canales para verificar sus cuentas para pagos de impacto económico y otras formas de alivio de dificultades financieras. Nuestros equipos técnicos están comprometidos y apreciamos la paciencia de nuestros clientes, ya que trabajamos lo más rápido posible para abordar el problema “.

Un portavoz de Fifth Third, Ed Loyd, dijo a un medio de noticias: “Actualmente estamos experimentando problemas intermitentes y temporales con algunas de nuestras aplicaciones y líneas telefónicas. Estamos trabajando lo más rápido posible para restaurar estos servicios para los clientes afectados. Pedimos disculpas por las molestias y gracias por su paciencia”.

Los estadounidenses recurrieron a las redes sociales para expresar sus frustraciones con las interrupciones

Muchos estadounidenses recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento con los cortes bancarios. Un cliente de U.S.Bank publicó:

.@usbank #usbank. You need to tell your customers what is going on right now. Mobile and browser banking logins are both failing, and you’ve clearly shut down your 1800 service line. The only info I can find is people like me asking what is happening. — McWordtweets (@McWordtweets) April 15, 2020

“U.S. Bank necesita decirle a sus clientes lo que está sucediendo en este momento. Los inicios de sesión de la banca móvil y del navegador están fallando, y claramente ha cerrado su línea de servicio 1800. La única información que puedo encontrar es que personas como yo preguntan qué está pasando”.

Otro publicó que la banca de Capital One también había caído:

Now Capital One banking is down and they are fixing technical issues . Hope you all are fixing the issue as to when my stimulus check will be deposited . — Nisha Ali (@alinisha22) April 15, 2020

El usuario escribió: “Ahora la banca de Capital One no funciona y están solucionando problemas técnicos. Espero que todos estén solucionando el problema de cuándo se depositará mi cheque de estímulo”.

Otro compartió un meme de The Office para expresar sus sentimientos sobre la interrupción

When everyone is tweeting about getting their free money but your online banking service is down pic.twitter.com/n8QKCwgRHH — Rebeca with one C (@becka_stargirl) April 15, 2020

Ella escribió: “Cuando todos están tuiteando acerca de obtener su dinero gratis, pero su servicio de banca en línea está caído”.

