Cheques de estímulo COVID-19: Sí, los bancos pueden embargar sus pagos para compensar una deuda

Los estadounidenses que tienen deudas con sus bancos podrían verse obligados a despedirse de sus cheques de estímulo COVID-19 antes de tener la oportunidad de considerar cómo usar el dinero.

Esto se debe a que los pagos de impacto económico, como los llama el IRS, no están exentos del cobro de deudas privadas. Entonces, si su pago de estímulo se deposita en una cuenta en la que le debe dinero a su banco (por ejemplo, por comisiones por sobregiro), entonces su banco tiene derecho a retirar todo o parte de su pago de estímulo de su cuenta para compensar su deuda.

Esto podría ser motivo de alarma para millones de estadounidenses que han estado anticipando su pago de estímulo. Los políticos, incluidos los senadores Elizabeth Warren, Josh Hawley y Sherrod Brown, han expresado su preocupación por este mismo problema y han pedido restricciones más estrictas en relación con el cobro de deudas y los pagos de estímulo, pero fue en vano.

Brown y Hawley escribieron una carta conjunta al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin el 9 de abril solicitando que los pagos de estímulo estén exentos de la recaudación de la deuda privada. Según The Hill, los senadores escribieron: “Para llevar a cabo la intención del Congreso y garantizar que las familias estadounidenses reciban la ayuda que necesitan, le pedimos que ejerza inmediatamente su autoridad para proteger estos pagos de los cobradores de deudas privadas”. El Tesoro aún no ha anunciado ninguna exención.

Esto es lo que necesita saber:

Aquí le mostramos cómo y en qué contexto, su banco podría llevar su pago de estímulo a la deuda compensada

Según The American Prospect, los coleccionistas como los bancos pueden embargar su pago de estímulo porque el Congreso no eximió estos pagos del cobro de deudas privadas.

American Prospect adquirió el audio de un seminario web con funcionarios bancarios organizado por el Departamento del Tesoro la semana pasada en el que Ronda Kent, directora de desembolsos de la Oficina del Tesoro del Servicio Fiscal, explicó que los bancos tienen derecho a “cobrar” los pagos “si el beneficiario debe un préstamo pendiente u otros pagos al banco “. Puede escuchar el audio a través de The American Prospect.

Sin embargo, el hecho de que tenga una deuda no significa que su banco tomará su pago. Debe tener un tipo específico de deuda para que su banco tenga ese derecho.

Los pagos de estímulo están exentos de ciertos tipos de cobro de deudas. Un banco no puede aceptar el pago de estímulo de una persona por cualquier tipo de deuda; Tiene que ser deuda privada. Si una persona tiene deudas con una agencia estatal o federal, aún puede recibir su pago de estímulo, a menos que esa deuda esté relacionada con la manutención de los hijos.

Una fuente anónima de una institución financiera ofreció un ejemplo de una instancia en la que un banco podría tomar el cheque de estímulo de una persona:

“Hay cientos de miles de personas que usan servicios de sobregiro todo el tiempo. Lo permitimos hasta $1,000. Debido a los honorarios involucrados, la gente no puede mantener el ritmo e inevitablemente lo abandonan, llevando la pérdida y el golpe a su crédito. No puedo decir cuántas cuentas hemos cargado con $1,000 en ellas. Con esas cuentas, si ese era el lugar donde tenía depósito directo, el pago de estímulo aún se reflejará en ellas.

Por supuesto, solo porque un banco tenga el derecho de embargar los pagos, no significa que la institución elija hacerlo”.

