Calculadoras de cheques de estímulo COVID-19: ¿cuánto dinero obtendrá?

Los cheques federales de estímulo COVID-19 están comenzando a depositarse en las cuentas corrientes de miles de personas. Por eso mucha gente está tratando de calcular cuánto dinero obtendrá. Afortunadamente, hay sitios web que ofrecen calculadoras de verificación de estímulo para facilitar las matemáticas.

Aquí hay una calculadora de verificación de estímulo. Para que funcione, necesitará saber cosas como su ingreso bruto ajustado de su declaración de impuestos de 2019.

H&R Block también ha publicado una práctica calculadora de estímulo de coronavirus. Lo puede encontrar aquí.

La compañía aconseja: “El monto inicial es de $ 1,200 por persona, pero aumentará o disminuirá según su situación. Utilice nuestro estimador de cheques de estímulo para encontrar su cantidad”.

Intuit Turbotax también ha publicado una calculadora de verificación de estímulo. Encuéntrelo aquí.

Si esos no funcionan para usted, puede encontrar un cuadro que lo divide todo AQUÍ.

Esto es lo que necesita saber:

El 11 de abril de 2020, el IRS anunció que había enviado el primer lote de controles de estímulo COVID-19.

#IRS deposited the first Economic Impact Payments into taxpayers’ bank accounts today. We know many people are anxious to get their payments; we’ll continue issuing them as fast as we can. For #COVIDreliefIRS updates see: https://t.co/hEEWmgHA9V pic.twitter.com/2bSHOTjMAS

— IRS (@IRSnews) April 11, 2020