Experto en economía asegura que Trump es “una bruja”: ¿podrá reactivar la economía pronto?

Barry Diller, el ejecutivo senior y presidente de Expedia Group e InterActiveCorp, llamó al presidente Donald Trump “bruja”, durante una entrevista en Face the Nation. Diller estaba hablando con Margaret Brennan sobre el impacto económico del coronavirus COVID-19, y durante la discusión, Diller dijo que el gobierno federal debe brindar orientación al sector privado sobre la reapertura después del coronavirus.

Según el empresario, la Administración Trump no ha hecho lo suficiente para ofrecer asesoramiento al país.

Al hablar sobre la reapertura de negocios, Diller dijo: “La cuestión es que vamos a tener que pasar por un nuevo tipo de, vamos a llamarlo cálculo de riesgo. Y eso se basa en niveles de lo que creemos que es seguro y no seguro. Vamos a tener que decirlo ahora. Desafortunadamente, tenemos un médico brujo como presidente y él [no] nos lo va a decir”.

$IAC $EXPE 's Barry Diller tells @margbrennan the private sector needs more federal guidance on reopening after #coronavirus, but says the Trump Administration has not offered a roadmap: “Unfortunately we have a witch doctor as a president.” pic.twitter.com/NHL4EbydYd

— Face The Nation (@FaceTheNation) April 26, 2020